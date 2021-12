Aquarelle-Schau ab 17.12. im Bezirksmuseum Döbling

Wien (OTS/RK) - Arbeiten der Malerinnen Inge Wilmersdorf und Tanya Wilmersdorf sind in einer Ausstellung im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) zu sehen. Der Titel der Schau lautet „Zauber der Farben und des Lichts“. Kunstinteressierte können die stimmungsvollen Aquarelle der beiden Künstlerinnen an 3 Tagen besichtigen. Offen ist die Ausstellung am Freitag, 17. Dezember, zwischen 15.00 und 22.00 Uhr, sowie am Samstag, 18. Dezember, und am Sonntag, 19. Dezember, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr. Der Zutritt ist frei. Das ehrenamtlich wirkende Museumsteam freut sich über Spenden. Die Malerinnen stehen dem Publikum für Gespräche zur Verfügung. Von Stadt und Landschaft bis zu Blumen reichen die ausdrucksstarken Bildmotive, die von Inge Wilmersdorf und Tanya Wilmersdorf einfühlsam festgehalten wurden.

Besucherinnen und Besucher dieser empfehlenswerten Aquarelle-Schau müssen die aktuellen Corona-Regelungen befolgen. Die 2 Malerinnen beantworten gerne Fragen von Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhabern via E-Mail: inge.wilmersdorf@gmx.at. Infos über das Museum (Bürozeiten: Montag und Mittwoch von 9.00 bis 11.30 Uhr): Telefon 368 65 46, E-Mail bm1190@bezirksmuseum.at.

