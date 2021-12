Cineplexx Filmfeuerwerk: GROSSE Wiedereröffnung am 17. Dezember mit Spider-Man Premiere

Wien (OTS) -

Ab 17. Dezember alle Cineplexx Standorte in ganz Österreich wieder in Betrieb

Buntes Kinoprogramm für die Weihnachtszeit: Spider-Man, West Side Story, House of Gucci, Encanto, Resident Evil, Clifford, Matrix Resurrections uvm.

GÖNN‘ DIR das perfekte Geschenk mit der Cineplexx Geschenkkarte

Ob Weihnachtsfilme für die ganze Familie, der neueste Blockbuster oder eine Liebeskomödie, in den kalten Dezembertagen ist neben Glühwein und Keksen traditionell auch Zeit für GROSSES Kino. Und das ist schon bald wieder möglich: Nur noch drei Tage bis zum großen Re-Start am 17. Dezember aller Cineplexx Standorte von Vorarlberg bis Wien. Die Kinos starten mit einem hochkarätigen Programm und einem absoluten Film-Highlight, auf das Kinofans schon sehnsüchtig gewartet haben: „Spider-Man: No Way Home“, der neue Teil der beliebten Superhelden-Blockbuster-Reihe, feiert sein Debüt auf der großen Filmleinwand. Außerdem werden „West Side Story“, „Encanto“, „House of Gucci“ „Resident Evil“, „Gunpowder Milkshake“ sowie alle Filme, die kurz vor dem Lockdown in die Kinos kamen, zu sehen sein, darunter „Ein Junge namens Weihnacht“, „Ghostbusters – Afterlife“ oder „Eiffel in Love“. Kurz vor Weihnachten starten dann bei bester Bild- und Soundqualität der lang erwartete „Matrix Resurrections“ oder „Clifford der große rote Hund“. Kinotickets sind ab morgen auf www.cineplexx.at erhältlich.

„Weihnachten 2021 ohne Kino – unvorstellbar. Umso schöner, dass wir unsere Standorte wiedereröffnen dürfen. Und das mit einem absoluten Feuerwerk an Filmen. Gerade jetzt, zu den Feiertagen und in den Ferien, aber auch bei noch eingeschränkten Möglichkeiten für alle Nachtschwärmer, bieten wir unseren Gästen die Möglichkeit, einen tollen Abend mit Freunden abseits der eigenen vier Wände zu verbringen. Ebenso in Wien, wo die Gastro erst mit 20. Dezember öffnet, sorgen wir am 4. Advent-Wochenende für beste Unterhaltung mit zahlreichen Filmhighlights für die ganze Familie“, so Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe.

GÖNN‘ DIR und deinen Liebsten GROSSES Kino



Für die Weihnachtszeit hat Cineplexx sich etwas ganz Besonderes überlegt. Mit der Kampagne „Gönn‘ dir“ erinnert Cineplexx daran, wie wichtig es ist, gerade in dieser herausfordernden Zeit sich auch wieder mal etwas Gutes zu tun und sich zu belohnen – ob nach einem anstrengenden Arbeitstag oder um dem Weihnachtsstress zu entfliehen. GÖNN‘ DIR und deinen Liebsten gemeinsame Zeit, prickelnde Unterhaltung und GROSSES Kino. „Wir haben in den letzten Monaten auf vieles verzichten müssen, jetzt ist es an der Zeit, vor allem zu Weihnachten wieder gemeinsam mit Freunden oder Familie Zeit zu verbringen und sich an den schönen Dingen des Lebens zu erfreuen – und Kino bietet die perfekte Gelegenheit dazu, den Alltag für kurze Zeit hinter sich zu lassen und in die Filmwelt voller Abenteuer und Fantasie einzutauchen“, so Florian Vorraber, Head of Marketing & Sales Cineplexx.

Filmerlebnis schenken



Weihnachten naht und noch kein Geschenk parat? Die Cineplexx Geschenkkarte für alle Kino- und Kinobuffet-Fans kann bequem und sicher von zu Hause aus unter https://www.cineplexx.at/news/gutschein-shop/#/ gekauft werden – ganz nach dem Motto „Gönn‘ dir und deinen Liebsten GROSSES Kino“. Ab dem 17. Dezember können ab 30 Minuten vor der ersten Filmvorführung Gutscheine auch in allen Cineplexx und Constantin Film Kinos sowie bei den Cineplexx Weihnachtsständen in Wien Mitte – The Mall, Wien Auhof Center, Shopping City Seiersberg oder Atrio Villach gekauft werden. Für alle Spätentschlossenen hat Cineplexx genau das Richtige: der Cineplexx E-Mail-Gutschein kann bis zum letzten Moment mit verschiedenen Motiven online gekauft werden. Und heuer erneut: UnternehmerInnen können bis zu 365,- Euro steuerfrei Gutscheine an ihre MitarbeiterInnen verschenken!

20% Cash-Back Rabatt auf Cineplexx Gutscheine



Die Wirtschaftskammer Österreich unterstützt derzeit den Kauf von Gutscheinen mit 20% Cash-Back: einfach Cineplexx Geschenkkarte online kaufen und die Rechnung des Gutschein-Kaufs hochladen. Ab Mittwoch, 15.12. um 9 Uhr wird das Einreichportal unter https://wko-cashback.at/ wieder freigeschaltet. Die Aktion gilt so lange, bis der Budgetrahmen der Wirtschaftskammer erreicht ist. Der aktuelle Stand findet sich unter https://wko-cashback.at/.

Gemeinsam sicher ins Kino



Ein Kinobesuch ist derzeit nur möglich, wenn man geimpft oder genesen ist. Details zu den aktuellen Maßnahmen finden Sie unter www.cineplexx.at/sicher-ins-kino.

Über Cineplexx und die Constantin Film-Holding GmbH

Die Constantin Film-Holding GmbH steht mit ihren Kinobeteiligungen Cineplexx Kinobetriebe GmbH und Lichtspieltheater Betriebs GmbH für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie und Servicestandards – 2018 und 2019 wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Ultimate Screen sowie Barco Flagship-Laser), im Cineplexx Graz, Split, Belgrad und Novi Sad (MX4D), dem IMAX Laser im Cineplexx Donau Zentrum und Apollo und dem ersten Dolby Cinema in Wien im Village Cinema und danach im Cineplexx Millennium City, dem nun mehr vierten Dolby Cinema Standort nach Linz und Salzburg Airport, bestätigt.

Der Beginn der Firmengeschichte erfolgte 1951 mit dem Filmverleih Constantin-Film in Österreich, seit 1985 steht das Unternehmen unter leitender Mitarbeit und Teilhaberschaft beziehungsweise in Folge komplett im Eigentum österreichischer Unternehmer. In den 70er Jahren erfolgte eine bundesweite Ausweitung von Kino-Spielstätten unter dem Namen Constantin-Film Kinos. Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding-GmbH, mit über 60 Kinos in 12 Ländern: Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Nord-Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland, Rumänien und Italien. Über 400 Säle mit mehr als 70.000 Sitzen werden betrieben.

Der erfolgreiche Expansionskurs hält kontinuierlich an: Durch den Kauf der UCI Kinowelt 2019 wurden auch die damit verbundenen drei Standorte in Österreich Teil der Cineplexx Kinobetriebe. 2019 und 2020 ging außerdem die Expansion im SEE-Bereich mit 5 Kinos in Rumänien in eine neue Phase. Dank umfangreicher Renovierung des Cineplexx Millennium City in 2020, die nicht nur Wiens erstes MX4D Kino, sondern auch den ICTA EMEA Award 2020 in der Kategorie „Beste Kino-Modernisierung“ brachte, befindet sich in der Bundeshauptstadt nun das modernste Kino Österreichs. Die letzten Expansionsschritte erfolgten im September 2021 mit der Neueröffnung des Cineplexx Weiz, dem nun 5. Kinostandort in der Steiermark und dem Cineplexx ALGO in Meran, dem 2. Standort in Südtirol, Italien.

Mit rund 1.700 MitarbeiterInnen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. 2019 begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher.

Mehr Informationen zu Österreichs führendem Kinobetreiber auf www.cineplexx.at.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Voice, und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Dolby Cinema und Dolby Vision sind Marken von Dolby Laboratories. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. DLB-G

Rückfragen & Kontakt:

Cineplexx Pressestelle

Daniela Gissing, Nicole Komann

ikp Wien GmbH

cineplexx @ ikp.at

01/5247790-18