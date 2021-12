Anadi Bank ist Testsieger bei Online-Krediten

Klagenfurt (OTS) - Eine aktuelle Verbraucher-Studie der ÖGVS weist die Anadi Bank als Testsieger im Bereich „Online-Ratenkredite“ aus. Bestnoten für die Bank mit Kärntner Wurzeln gibt es dabei in den Kategorien „Konditionen“ und „Kundendienst“. CEO Kubitschek: „ Bei der Kundenzufriedenheit wird sichtbar, dass unsere Erfolgskombination Vollbank mit FinTech-DNA den Unterschied macht. “

Im Herbst 2021 testete und verglich die „ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien“ das Online-Angebot österreichischer Banken. Die Anadi Bank erzielte dabei Spitzenergebnisse: Denn das Institut erreicht bei Verbraucher:innen im Bereich „Online-Ratenkredite“ Platz eins. Den Anbieter-Vergleich führt die Anadi Bank insbesondere bei den Konditionen und beim Kundendienst an und holt so den Gesamtsieg bei Online-Ratenkrediten. Im Zuge der Studie wurde die Performance der Banken von Expert:innen und qualifizierten Tester:innen beurteilt, mitunter auch durch Mystery Shopping. „ Als Vollbank mit ausgeprägter FinTech-DNA spielen wir unsere Stärken für unsere Kund:innen aus: Wir sind reaktions- und entscheidungsschnell, bieten Flexibilität und eine tolle Beratung. Außerdem sind wir immer für Innovationen gut – wie etwa bei unserem Vertriebsmodell MARIE, mit dem wir Bankdienstleistungen in die Trafik bringen “, freut sich Christian Kubitschek, CEO der Anadi Bank, über den Erfolg.

Der Bereich Digital Banking entwickelte sich bei der Anadi Bank im Jahr 2021 sehr positiv: Im Jahresvergleich konnte mit dem vollautomatisierten, papierlosen Konsumentenkredit das Geschäftsvolumen nahezu verdoppelt werden. Die Bank mit dem hauseigenen FinTech ist zudem mit MARIE Taktgeber am Markt: In Partner-Trafiken erhalten Kund:innen via Tablet einfachen Zugang zu Bankprodukten, womit die regionale Nahversorgung mit Bankdienstleistungen gesichert wird. „ In unserem hauseigenen FinTech-Bereich arbeiten bereits 40 Prozent unserer Beschäftigten (exklusive Filialnetz), was das enorme Wachstumspotential im Digital Banking widerspiegelt. Wir sind alle hochmotiviert, mit weiteren, digitalen Innovationen am Markt erfolgreich zu sein und neue Standards zu setzen “, schließt Alp Dalkilic, CDO im Vorstand der Anadi Bank.

