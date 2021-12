Heide zum Europäischen Jahr der Jugend: Unbezahlte Praktika verbieten

EU hat eine Zukunft, wenn sie jungen Menschen konkrete Perspektiven bietet

Wien (OTS/SK) - Das EU-Parlament wird heute den Beschluss fassen, 2022 zum Europäischen Jahr der Jugend auszurufen. „Für junge Menschen ist die EU der ganz normale Alltag. Offene Grenzen, der Euro, das vereinte Europa, das alles ist völlig selbstverständlich für sie. Und während die Jugend am meisten von der europäischen Idee überzeugt ist, sind es gerade junge Menschen, die von der Politik viel zu oft vergessen werden. Darüber hinaus warnen immer mehr Expert*innen vor den enorm schweren psychischen Folgen, die die letzten beiden Pandemie-Jahre auf Kinder und Jugendliche hatten. Die Isolierung, Angst und fehlenden Arbeits- und Ausbildungsperspektiven durch Corona haben junge Menschen besonders hart getroffen. Die EU wird das Jahr 2022 deshalb zum Europäischen Jahr der Jugend ausrufen. Im Rahmen vieler Veranstaltungen und Projekte soll es mehr Gestaltungsmöglichkeiten für junge Menschen geben. Die Zukunft der EU hängt wesentlich davon ab, ob wir es schaffen, jungen Menschen für ihr Leben echte Perspektiven zu geben“, sagt SPÖ-EU-Abgeordneter Hannes Heide. ****

"Damit das Jahr der Jugend aber ein echter Erfolg wird, braucht es auch konkrete Initiativen zur Armutsbekämpfung und für die Qualifizierung von jungen Menschen“, fordert Heide. „Viel zu viele Jugendliche in der EU sind weder in beruflicher oder schulischer Ausbildung noch in Beschäftigung, gerade in der Corona-Krise wurden sie noch weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Die EU-Kommission muss 2022 ein Gesetz zum Verbot unbezahlter Praktika vorlegen. Die von uns durchgesetzten acht Millionen Euro Budget für das Jahr der Jugend dürfen nicht in PR- und Wohlfühlveranstaltungen verschwinden, sondern müssen in konkrete Beschäftigungs-, Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten fließen und zur Förderung der sozialen Eingliederung und zur Bekämpfung der Armut verwendet werden.“ (Schluss) bj

