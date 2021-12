ADAMAH BioHof und Windkraft Simonsfeld: Eine Vision, zwei Unternehmen, drei nachhaltige Gestalter*innen

Ernstbrunn/Glinzendorf (OTS) - Das Magazin Businessart hat 2021 bereits zum 13. Mal Unternehmer*innen als Nachhaltige Gestalter*innen ausgezeichnet. Sigrid und Gerhard Zoubek, die Gründer des ADAMAH BioHofs und Martin Steininger, Vorstand & Gründer der Windkraft Simonsfeld, sind Preisträger*innen.

Den ADAMAH BioHof und die Windkraft Simonsfeld verbindet nicht nur die Vision einer nachhaltigen Zukunft, sondern auch die gegenseitige freundschaftliche Kooperation und Unterstützung. „Dass wir, die Gründer beider Unternehmen, im gleichen Jahr zu nachhaltigen Gestaltern gewählt wurden, freut mich besonders“, so Martin Steininger. „Die Auszeichnung zeigt, wie viele Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen sich für eine enkeltaugliche Zukunft einsetzen. Das berührt mich sehr“, ergänzt Gerhard Zoubek.

Nachhaltigkeit als Firmenerbgut

In beiden Unternehmen wird Nachhaltigkeit gelebt, sie ist nicht nur ein Schlagwort im Firmenprospekt. Martin Steininger hatte vor 25 Jahren schon den Weitblick, sich gegen die Klimakatastrophe und für erneuerbare Energie im Weinviertel einzusetzen. Heute ist die Windkraft Simonsfeld eine der großen Wind- und Sonnenkraftproduzentinnen Österreichs. Gewirtschaftet wird nach dem Motto: „Wir leben Verantwortung und schaffen Werte für Mensch und Umwelt.“ Das zieht sich von der Standortplanung, über die Umsetzung der Projekte mit Bürger*innen-Beteiligung, bis hin zur Satzung, in der festgeschrieben ist, dass die Unterstützung von gemeinnützigen Projekten in erneuerbaren Energien ebenfalls Teil des Unternehmensgegenstandes ist.

Sigrid und Gerhard Zoubek haben den ADAMAH BioHof 1997 aus tiefer Überzeugung für die biologische Landwirtschaft gegründet. Der gesunde Boden war beiden von Anbeginn an wichtig, das spiegelt sich im Namen wider, den sie ihrem BioHof gegeben haben: ADAMAH kommt aus dem Hebräischen und bedeutet „lebendige Erde“. Mit viel Begeisterung und Mut haben sie immer neue Dinge probiert, den BioHof stetig weiterentwickelt und in diesem Jahr an ihre vier Kinder übergeben. Gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, soziales Engagement, Wissensvermittlung und Bewusstseinsschaffung stehen bei ADAMAH neben der Weiterentwicklung der Bio-Landwirtschaft im Vordergrund.

Es geht um ein lebenswertes Morgen

„Mit der Auszeichnung der nachhaltigen Gestalter werden Menschen vor den Vorhang geholt, die verantwortungsbewusst an morgen denken und schon heute schon unermüdlich etwas dafür tun, dass dieses Morgen lebenswert ist“, so Bundespräsident Alexander van der Bellen in seinen Grußworten. Heute und in den kommenden Jahren werden in vielen wesentlichen Bereichen die Weichen für die Zukunft gestellt. Die nachhaltigen Gestalter*innen wie Sigrid und Gerald Zoubek sowie Martin Steininger tragen wesentlich zu dieser Weichenstellung bei. Mehr zu den Preisträger*innen und dazu, was sie in den Jahrzehnten ihres Wirkens bewegt und motiviert hat, kann man hier nachlesen.

Über den ADAMAH BioHof

Der ADAMAH BioHof steht für biologische Vielfalt und Bio-Produkte mit Biographie. Er ist ein BioHof zum Anfassen und Erleben. Bestes Bio-Gemüse und Bio-Obst von den eigenen Feldern oder ausgewählten Bio-Partner*innen sowie ein buntes Bio-Sortiment von Apfel bis Zahnpasta kommen im ADAMAH BioKistl bequem nach Hause oder ins Büro. Das ADAMAH Bio-Rezeptkistl bringt mit kinderleichten Rezepten und allen Zutaten für köstliche Gerichte Abwechslung in deine Küche. Ein wunderschöner BioLaden und ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm laden dich ganzjährig zu einem Besuch am ADAMAH BioHof ein. Mehr unter www.adamah.at

Über die Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld betreibt mit Jahresende 91 Windenergieanlagen in Österreich und Bulgarien sowie ein Sonnenkraftwerk in der Slowakei und produziert damit sauberen Strom für jährlich rund 160.000 Haushalte. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 79 Mitarbeiter*innen. Mit rund 3.700 Beteiligten ist die Windkraft Simonsfeld einer der großen Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs.

Mehr unter www.wksimonsfeld.at

