Janoch: PCR-Lollipop-Tests für Wiener Kindergärten müssen endlich umgesetzt werden

Sicherheitslücke endlich schließen – Was sich in sämtlichen Bundesländern bewährt hat, muss auch in Wien möglich sein

Wien (OTS) - „Wir fordern endlich den flächendeckenden Einsatz von PCR-Lollipop-Tests in allen Wiener Kindergärten. Was in sämtlich anderen Bundesländern möglich ist, muss auch in Wien möglich sein“, so Familiensprecherin Gemeinderätin Silvia Janoch angesichts der heutigen Berichterstattung auf wien.orf.at.

Bereits seit vielen Monaten werde die Stadtregierung aufgefordert hier tätig zu werden. In Salzburg, in der Steiermark und im Burgenland habe sich dieses System bewährt, in Wien sehe man aber seit geraumer Zeit einfach nur zu. „So wie auch in der jüngsten Sitzung im Wiener Gemeinderat werden wir nur mit irgendwelchen Evaluierungen vertröstet. Das ist zu wenig!“, so Janoch weiter.

In Bayern habe, nach einem erfolgreichen Pilot-Projekt, eine Neubauer Firma PCR-Lollipop-Pooltests an Grund- und Förderschulen installiert. „Wir wollen das auch für unsere Wiener Kindergärten, die derzeit noch schutzlos sind“, fordert Janoch. Die Stadtregierung empfiehlt den Eltern lediglich, bei „Alles Gurgelt“ mitzumachen.

„Die Zeit läuft uns davon. Mittlerweile sind auch schon vierjährige Kinder auf Intensivstationen“, ärgert sich Janoch. Diese Sicherheitslücke an den Kindergärten müsse endlich geschlossen werden. Während in Schulen zweimal wöchentlich PCR-getestet wird, passiere in den Kindergärten nahezu gar nichts.

„Die Stadt Wien muss in allen Wiener Kindergärten einen verlässlichen Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und der Kontinuität für unsere Kinder gewährleisten können. Damit schützt man nicht nur die Kinder, sondern auch das Betreuungspersonal. Jeder einzelne Ausfall von Betreuungspersonal ist systemgefährdend, da Gruppen derzeit nicht zusammengelegt werden dürfen“, so Janoch abschließend.

