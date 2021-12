AVISO - PK 15.12.: Amnesty, Greenpeace, Südwind, Klima-AktivistInnen & Wissenschaftlerin nehmen Stellung zu Klagsdrohungen der Stadt Wien

Klimaschutz- und Menschenrechtsbewegung präsentiert Analyse der Einschüchterungsstrategie, warnt vor Gefahr für Menschenrechte und Demokratie

Wien (OTS) - In einer gemeinsamen Pressekonferenz nehmen VertreterInnen der Klimaschutz- und Menschenrechtsbewegung sowie aus der Wissenschaft Stellung zu den Einschüchterungsversuchen von Bürgermeister Michael Ludwig und Stadträtin Ulli Sima. Die Stadt Wien verschickte Einschüchterungsbriefe mit angedrohten Millionenklagen an willkürlich ausgewählte Einzelpersonen, BürgerInnen-Initiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich gegen den Bau von Lobau-Autobahn und Stadtstraße einsetzen.

Amnesty International Österreich, Greenpeace, Südwind, Fridays for Future Wien, System Change not Climate Change, der Jugendrat und die Wissenschaftlerin Barbara Laa präsentieren eine Analyse der Einschüchterungsstrategie der Stadt Wien, warnen vor den Gefahren für Menschenrechte, Demokratie und gesellschaftlichem Engagement von jungen BürgerInnen und stellen Forderungen an Bürgermeister Michael Ludwig und Stadträtin Ulli Sima.

MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen zur:

+++

Pressekonferenz der Klima- und Menschenrechtsbewegung gegen Einschüchterungsversuche der Stadt Wien

Datum: Mittwoch, 15. Dezember 2021

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Markhof - SALON, Markhofgasse 19, 1030 Wien

Eine Teilnahme an der Konferenz ist auch online möglich:

https://act.gp/PK-1512

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

- Annemarie Schlack, Geschäftsführerin Amnesty International Österreich

- Sophie Lampl, Programmdirektorin bei Greenpeace Österreich

- Konrad Rehling, Geschäftsführer Südwind

- Mirjam Hohl, Fridays For Future Wien

- Lena Schilling, Jugendrat

- Lucia Steinwender, System Change not Climate Change

- Barbara Laa, Wissenschaftlerin

+++

Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, ist ein 2G-Nachweis erforderlich. Es gilt FFP2-Maskenpflicht. Wir bitten zudem, den 2-Meter-Abstand zu wahren. Um die Sicherheit aller Teilnehmenden zu gewährleisten, bitten wir, sofern möglich, um die Durchführung eines PCR-Tests im Vorfeld der Veranstaltung.

Bitte melden Sie sich für diesen Termin an bei

Christian Steiner - christian.steiner @ greenpeace.org - +43 (0) 664 81 69 711

