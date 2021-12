HealthTech-Startup myReha holt sich noch vor Produktstart 2,2 Millionen Euro an Kapital

Unternehmen entwickelt digitale Schlaganfallreha, die jährlich 20.000 Menschen in Österreich helfen kann.

Wir freuen uns mit Johannes Braith einen Lead Investor gewonnen zu haben, der weiß, wie man aus einer guten Idee etwas wirklich Großes machen kann. Seine Unterstützung bei den nächsten Schritten wird uns enorm helfen. Dass die Eigentümerfamilie von EVER Pharma, rund um Dr. Friedrich Hillebrand, mit ihrer Erfahrung im Neurologie-Bereich das Potential von myReha sieht, ist für uns Auszeichnung und Antrieb zugleich. Es ist großartig von Beginn an zwei so starke und unterschiedliche Partner an der Seite zu haben Moritz Schöllauf, CEO und Co-Founder von myReha. 1/2

Das starke Gründerteam und ihre Vision Schlaganfallpatienten auch zu Hause eine individuelle Reha für Sprache und Kognition zu ermöglichen, haben mich sofort überzeugt. Dieses Problem betrifft nicht nur Menschen in Österreich oder Deutschland, sondern weltweit viele Millionen. Ihr starker Fokus auf Machine Learning zeigt, dass sie zur perfekten Zeit mit ihrer Lösung an den Start gehen. Ich freue mich, die drei Founder mit meiner Erfahrung bei den nächsten Wachstumsschritten zu unterstützen Johannes Braith, der mit Rudolf und Franziska Fries das Investmentvehikel Hardlymountain Capital gegründet hat. 2/2

Wien (OTS) - Noch vor Start ihrer digitalen Rehaplattform für Schlaganfallpatienten schließt das Wiener Startup myReha ihre Pre-Seed-Runde mit 2,2 Millionen Euro frischem Kapital ab.



Als Lead Investor unterstützt Storebox CEO Johannes Braith das Gründerteam von myReha. Co-Investoren sind ein Family Office aus dem Neurologie-Bereich, sowie als Business Angel die erfahrenen HealthTech-Founder Lukas Zinnagl (Diagnosia), Sievert Weiss (Amboss) und Franz Wiesbauer (Medmastery). Zusätzliche Mittel für die Entwicklung erhalten die Gründer durch Förderungen der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Wirtschaftsagentur Wien.



Die Mittel investiert myReha in die Weiterentwicklung des Produkts und den Aufbau der Vertriebs- und Marketingstruktur für den Markteintritt im DACH-Raum im Frühjahr 2022.

Das 2020 gegründete Unternehmen konzentriert sich auf die Rehabilitation von Schlaganfallbetroffenen in den Bereichen Sprache und Kognition. Ihre KI-basierte Reha-App erstellt für jeden Patienten einen spezifischen Übungsplan, der maßgeschneidert auf die individuellen Bedürfnisse ist und sich laufend automatisch dem Rehabilitationsfortschritt des Patienten anpasst.

Dadurch ist es Betroffenen erstmals möglich ihre Reha auch zu Hause evidenz-basiert und auf klinischem Niveau fortzusetzen. So kann die bisherige Versorgungslücke nach der ersten mehrwöchigen Reha im Krankenhaus oder dem Rehazentrum geschlossen werden. Denn die Praxis zeigt, dass kaum einer der Betroffenen im Anschluss daran mit einer eigentlich notwendigen individuellen Reha-Stunde pro Tag auf die Erfolge aufbauen kann. Patienten können deshalb nicht ihr volles Rehapotential ausschöpfen und bleiben viel stärker eingeschränkt, als es eigentlich nötig wäre. Das hindert die Betroffenen am Weg zurück zu einem selbstständigen Alltag. Dem will myReha entgegenwirken und die Lebenssituation von Schlaganfallpatienten langfristig verbessern.

Marktstart im DACH-Raum Anfang 2022 geplant

„ Das starke Gründerteam und ihre Vision Schlaganfallpatienten auch zu Hause eine individuelle Reha für Sprache und Kognition zu ermöglichen, haben mich sofort überzeugt. Dieses Problem betrifft nicht nur Menschen in Österreich oder Deutschland, sondern weltweit viele Millionen. Ihr starker Fokus auf Machine Learning zeigt, dass sie zur perfekten Zeit mit ihrer Lösung an den Start gehen. Ich freue mich, die drei Founder mit meiner Erfahrung bei den nächsten Wachstumsschritten zu unterstützen “, so Johannes Braith, der mit Rudolf und Franziska Fries das Investmentvehikel Hardlymountain Capital gegründet hat.

„ Wir freuen uns mit Johannes Braith einen Lead Investor gewonnen zu haben, der weiß, wie man aus einer guten Idee etwas wirklich Großes machen kann. Seine Unterstützung bei den nächsten Schritten wird uns enorm helfen. Dass die Eigentümerfamilie von EVER Pharma, rund um Dr. Friedrich Hillebrand, mit ihrer Erfahrung im Neurologie-Bereich das Potential von myReha sieht, ist für uns Auszeichnung und Antrieb zugleich. Es ist großartig von Beginn an zwei so starke und unterschiedliche Partner an der Seite zu haben “, erklärt Moritz Schöllauf, CEO und Co-Founder von myReha.

Als Business Angel sind mit Lukas Zinnagl (Diagnosia), Sievert Weiss (Amboss) und Franz Wiesbauer (Medmastery) erfahrene Startup-Gründer aus dem HealthTech Bereich an Board, die myReha beim Markteintritt strategisch unterstützen.

Über myReha

Das Gründerteam von myReha besteht aus Mario Zusag (CTO) und den beiden Brüdern Moritz Schöllauf (CEO) und Philipp Schöllauf (CSO). Als Arzt, der täglich mit Schlaganfallpatienten gearbeitet hat, gab Philipp Schöllauf den Anstoß für die Entwicklung des digitalen Medizinprodukts. Unter der Leitung des Machine Learning Experten Mario Zusag (ehem. IBM Research AI und Google AI) entwickelte das Development-Team von myReha eine neuartige Sprachanalyse für die selbstständige Reha von Schlaganfallpatienten. Als CEO bringt Moritz Schöllauf seine Erfahrungen in der Banken- und Versicherungsbranche, sowie dem Europäischen Parlament bei der strategischen Entwicklung des Unternehmens ein.

Über die Investoren

Johannes Braith ist Gründer und CEO von Storebox, einem Anbieter von digitalisierten Storage- und Logistiklösungen. Gemeinsam mit Rudolf und Franziska Fries gründete er Hardlymountain Capital und investiert in frühphasige Startups. Link: www.hardlymountain.com

Die HIL-INVENT GmbH ist das Investmentvehikel des Family Office der Familie Hillebrand und hat ein besonderes Interesse an der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden in der Neurologie.

Über Schlaganfälle

Der Schlaganfall als Volkskrankheit trifft heute jeden vierten Erwachsenen im Laufe seines Lebens. In Österreich erleiden jährlich mehr als 25.000 Personen einen Schlaganfall, wobei ungefähr 20.000 von ihnen im Anschluss rehabedürftig sind. Im gesamten DACH-Raum kommen Jahr für Jahr 250.000 Menschen hinzu, die nach einem Schlaganfall für Monate bis Jahre eine Reha benötigen. Sie werden Teil der aktuell 1.5. Millionen Menschen, die mit den Folgen eines Schlaganfalls kämpfen und eine aktive Reha benötigen.

Studien zeigen klar, dass auch nach der ersten Reha im Krankenhaus oder dem Rehazentrum mindestens fünf Stunde pro Woche an individueller Reha notwendig sind, um auch langfristig Verbesserungen zu erzielen. Nachdem die Kosten für eine solche Einzelstunde bei Logopäden und Ergotherapeuten sehr hoch sind, endet die aktive und tägliche Reha für die Patienten heute somit viel zu früh, bevor sie ihr persönliches Rehapotential ausgeschöpft haben.

Mit der EU-weit als Medizinprodukt zertifizierten Reha-App „myReha“ können Betroffene erstmals auch in den eigenen vier Wände ihre individuelle Reha fortsetzen. Mit ihr können Patienten ergänzend zu den Terminen bei Ärzten und Therapeuten ihre Reha weiterführen, um bestmöglich zurück zu alter Stärke zu finden.

Rückfragen & Kontakt:

Moritz Schöllauf

Tel.: 0650 2 577 577

moritz @ myreha.ai

https://www.myreha.ai/