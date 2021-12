Advent- und Vorweihnachtszeit in den Unternehmen der Wien Holding

Wien (OTS/RK) - Die Unternehmen der Wien Holding versüßen die Vorweihnachtszeit mit einem vielfältigen Programm für Erwachsene und Kinder. Eine stimmungsvolle Schifffahrt bei der DDSG, der Illumina Lichtergarten im Schlosspark Laxenburg und eine konzertante Aufführung von Händels „Messiah“ im Theater an der Wien sorgen für besinnliche Stunden. Besondere Geschenkideen bieten die VBW mit einer Sesselpatenschaft sowie Wien Ticket mit seiner Adventaktion, die minus 24% Ermäßigung auf zahlreiche Events bietet. Auch auf die Kleinsten wartet ein buntes Programm: Das Haus der Musik bietet Familienführungen und Kinderkonzerte, im Jüdischen Museum Wien wird „Weihnukka“ gefeiert, im Mozarthaus Vienna wartet eine weihnachtliche Kinderführung und im Kunst Haus Wien findet ein weihnachtlicher Druck-Workshop statt.

DDSG: Stimmungsvolle Gospel-Nacht

Kraftvolle und stimmungsvolle Weihnachtsgospels laden an Bord der DDSG Blue Danube zum Mitklatschen und Mitsingen ein. Gospel ist Musik, die berührt & mitreißt. Das Gospelensemble sorgt für kraftvolles Soul- und Gospelfeeling. Passagier*innen erwartet eine unvergleichliche und abwechslungsreiche Performance mit Weihnachtsgospels, Weihnachtsbuffet inklusive!

Dienstag, 21. Dezember 2021 ab Wien /Handelskai um 19:00 Uhr (Ankunft 22:00 Uhr), Tickets: 49 Euro. Buchung unter www.ddsg-blue-danube.at

Schlosspark Laxenburg: Illumina Lichtergarten

Illumina, der magische Lichtergarten im Schlosspark Laxenburg, begeistert heuer erstmals mit faszinierenden Lichtinstallationen, spektakulären Wassershows, Laserprojektionen und inspirierenden Klangprojektionen. Bis 30. Jänner 2022 können sich Besucher*innen im Schlosspark Laxenburg von der fantastischen Lichterwelt Illumina mitreißen und verzaubern lassen. Infos und Tickets unter www.lichtergarten.at

VBW: „Messiah“ im Theater an der Wien

Am 20. Dezember 2021 um 19:00 Uhr steht eine konzertante Aufführung von Händels „Messiah“ auf dem Programm des Theater an der Wien. Das Stück erzählt die christliche Heilsgeschichte – von der Prophezeiung des Messias, über dessen Leben, Leiden und Sterben bis zur Auferstehung.

„Messiah“, Montag, 20. Dezember 2021, 19:00 Uhr, Theater an der Wien (Linke Wienzeile 6, 1060 Wien), Tickets erhältlich bei Wien Ticket, www.wien-ticket.at. Mehr Infos unter: www.theater-wien.at.

Ungewöhnlicher Geschenktipp - Sesselpatenschaft im Raimund Theater

Die VBW haben auch einen ungewöhnlichen Geschenktipp parat: Um 490 Euro können Interessierte eine dreijährige Sesselpatenschaft übernehmen und verschenken! Neben einem persönlichen Namensschild am Sessel und der Nennung auf der „Wall of fame“ im Raimund Theater ist auch eine Patenurkunde sowie eine exklusive Einladung zur Vorstellung von MISS SAIGON am 21.04.2022 am eigenen Sessel inkludiert. Ein besonderes Geschenk für jeden Musical-Fan! Mehr Infos unter: https://spende.vbw.at/de/sesselpatenschaft

Wien Ticket-Adventaktion: Bis zu minus 24% Ermäßigung auf Events

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Daher bietet Wien Ticketbei seiner Adventaktion noch bis einschließlich 9. Jänner 2022 wieder bis zu minus 24 Prozent Ermäßigung auf Events aller Art, egal ob Musicals, Konzerte, Shows, Kabaretts oder Museumseintritt! Alle vergünstigten Veranstaltungen sind online auf www.wien-ticket.at abrufbar.

Haus der Musik: Familienführungen und Kinderkonzerte

Adventzeit ist Familienzeit: Mit Familienführungen, Advent-, Weihnachts- und Winterliedern lässt es sich im Haus der Musik mit viel Spaß in die schönste Zeit des Jahres starten.

Familienführungen am Wochenende

Samstags und sonntags findet um jeweils 14:00 Uhr eine Familienführung durch das Klangmuseum statt.

Dauer ca. 1,5 - 2 Stunden, empfohlenes Alter: 5 - 10 Jahre, Eintritt: Erwachsene 14 Euro / Kinder unter 12 Jahre 6 Euro / Kinder ab 12 Jahre 10 Euro, Führungsbeitrag 1 Euro pro Person.

Kinderkonzerte:

Die Kinderkonzerte im Haus der Musik sind immer ein Highlight und verkürzen die Wartezeit aufs Christkind:

„KLASSIK COOL! Frau Holle“: 17.12.2021, 15:30 Uhr

Marko Simsa „Tastenzauber – Klavier-Hits und Weihnachtslieder“, 18.12.2021, 15:30 Uhr

Bernhard Fibich „Neue Advent- und Weihnachtslieder“, 19. - 23.12.2021, 16:00 Uhr

Gernot Kranner „Peter Pan!“, 24.12.2021, 11:00 und 14:30 Uhr

Eintritt: 11 Euro (für Kinderclubmitglieder 9,50 Euro) an der Kassa im Haus der Musik sowie bei Wien Ticket www.wien-ticket.at. Haus der Musik (Seilerstätte 30, 1010 Wien), www.hdm.at

Jüdisches Museum Wien: Chanukka, Advent, Weihnachten und Weihnukka

In den Weihnachtsferien haben junge Besucher*innen am 24., 26., 28. und 30. Dezember 2021 die Gelegenheit, Weihnukka zu feiern. Das Jüdische Museum Wien öffnet dafür sein Design-Atelier wieder für die Produktion von coolen Weihnachts-, Chanukka- oder Weihnukka-Dekos und lädt zuvor Gäste aus der Dauerausstellung „Unsere Stadt!“ in Fanny von Arnsteins berühmten Salon. Diese phantasievolle Runde spielt „Tableaux vivants“ – ein Theater, bei dem man kein Wort sagen muss.

Freier Eintritt für Kinder, Erwachsene 6 Euro, gratis mit der wienXtra-Kinderactivcard! Für Kinder ab sechs Jahren, 24., 26., 28. und 30. Dezember 2021 von 14:00 bis 16:00 Uhr im Jüdischen Museum Wien (Dorotheergasse 11, 1010 Wien), www.jmw.at

Mozarthaus Vienna: Weihnachten bei Mozart

Mozart hat vor fast 250 Jahren hier in Wien gelebt und eine der Wohnungen, in denen er damals wohnte, kann auch heute noch besucht werden. Aber wie lebte Mozart damals? Haben er und seine Familie auch Weihnachten gefeiert? Gab es das überhaupt schon? Und was feiern Menschen auf der Welt sonst noch außer Weihnachten? Bei dieser Weihnachts-Spezialführung erfahren Kinder Spannendes über Mozart und die Feste, die Menschen zur damaligen Zeit gefeiert haben.

Advent-Führung für Kinder, 19. Dezember 2021, 16:00 Uhr, Dauer ca. 1 Stunde, Eintritt: 4 Euro pro Teilnehmer*in, kostenlos für Mitglieder des Kinderclubs. Anmeldungen unter 01/5121791-45 oder ticket@mozarthausvienna.at. Mozarthaus Vienna (Domgasse 5, 1010 Wien), www.mozarthausvienna.at

Kunst Haus Wien: Weihnachtlicher Druck-Workshop

Das Kunst Haus Wien lädt Kinder vor Weihnachten ein, Stofftaschen als Geschenk individuell zu bedrucken. Im Workshop werden Baumwolltaschen aus zertifizierter Biobaumwolle gestaltet und mit Tannenzweigen, Äpfeln und Spiralschablonen bedruckt, ganz im Sinne von Friedensreich Hundertwasser.

Druck-Workshop für Kinder von 5 bis 12 Jahren, Sonntag, 19. Dezember 2021, 14:00-15:00 Uhr und 15:00-16:00 Uhr, Kunst Haus Wien (Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien), Teilnahme kostenlos, begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Anmeldung bis Freitag, 17. Dezember 2021 unter anmeldung@kunsthauswien.com

