Holzleitner: Her mit der Kinderbetreuungsmilliarde!

SPÖ-Frauen unterstützen Forderung von AK und ÖGB nach besseren Arbeitsbedingungen für Elementarpädagog*innen, nach einem raschen Ausbau der Kinderbildung und nach einem Rechtsanspruch

Wien (OTS/SK) - „Her mit der Kinderbetreuungsmilliarde! Die Kinderbildung muss rasch massiv ausgebaut werden“, fordert SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Volle Unterstützung gibt es von den SPÖ-Frauen für die Forderung von Arbeiterkammer und ÖGB nach besseren Arbeitsbedingungen für Elementarpädagog*innen, einem raschen Ausbau der Kinderbildungseinrichtungen in ganz Österreich und den Rechtsanspruch auf ganztägige, gratis Kinderbetreuung. ****

Die Elementarpädagog*innen wurden während der Pandemie von der Regierung völlig vergessen, so Holzleitner. Viele sind ausgebrannt und können nicht mehr. „Die Beschäftigten leisten in der Krise als Systemerhalter*innen einen enormen Beitrag, sie brauchen endlich Unterstützung. Lassen Sie die Pädagog*innen, Kinder und Eltern nicht länger im Stich“, appelliert Holzleitner an die Bundesregierung. (Schluss) bj

