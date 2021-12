Sky bringt Apple TV+ pünktlich zu Weihnachten zu Sky Q Kunden

Die Apple TV+ App startet heute auf Sky Q und Ende 2022 auf Sky Glass in Österreich und Deutschland

Wien (OTS) -

Der Streaming Service Apple TV+ startet heute mit allen Apple TV Originals auf Sky Q, die App wird für die Kunden im Laufe des heutigen Nachmittags erhältlich sein. Zum Launch von Sky Glass in Österreich und Deutschland Ende 2022 wird die App ebenfalls auf dem neuen Streaming-TV zur Verfügung gestellt.



Von der mehrfach mit dem Emmy ausgezeichneten Komödie „Ted Lasso“ bis hin zur beliebten „The Morning Show“ können Sky Kunden jeden Monat die beliebtesten Apple TV+ Sendungen sowie neue und exklusive Apple Originale streamen, und zwar völlig werbefrei und auf Abruf.



Die Inhalte von Apple TV+ sind nahtlos in das Sky TV-Erlebnis integriert und können über die Homepage und die App-Bereiche auf Sky Q und perspektivisch auch auf Sky Glass ganz einfach entdeckt und genossen werden. Die Apple TV+ App kann auch mit der Sprachfernbedienung aufgerufen werden.



Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien – viele davon Sky Originals – neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows. Sky Abonnent:innen können unser Programm jederzeit zuhause oder unterwegs über Sky Q und Sky X sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet dabei alles aus einer Hand: Sky und auch Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken sowie viele weitere Apps. Mit Sky X streamen unsere Zuschauer:innen Serien, Filme, Live-Sport und auch ihre Lieblings-Free-TV Sender räumlich und zeitlich völlig flexibel. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.



Rückfragen & Kontakt:

Sky Österreich Fernsehen GmbH

Therese Scholz

+43 1 88021 - 3179

therese.scholz @ sky.at

www.sky.at