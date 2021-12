Ein Highlight in jedem hippen Kleiderschrank: Die Wiener Stadthalle zum Anziehen

Auf Taschen-Kollektion inForm folgt Upstyle-Modelinie inVienna aus ehemaliger Dienstkleidung der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Erinnerungen an die schönsten Konzerterlebnisse trägt man im Herzen – und ein Stück Wiener Stadthalle nun direkt auf der Haut: Die neue Kollektion inVienna von „gabarage – upcycling design“ bietet kreative Mode aus ehemaliger Dienstkleidung der Wiener Stadthalle. Bei allen Stücken handelt es sich um Unikate, handgefertigt in Wien. Die Kollektion umfasst mehr als 25 verschiedene Teile in unisex-Größen und ist exklusiv in den gabarage-Stores erhältlich. Die Preisspanne für die ausgefallenen Stücke reicht von 35 bis 259 Euro.

Alte Mäntel und Gilets der Publikumsdienstmitarbeiter*innen der Wiener Stadthalle boten bereits das Material für die Taschenkollektion inForm, die seit Anfang des Jahres im gabarage-Webshop erhältlich ist. Nun schufen die innovativen Köpfe von „gabarage – upcycling design“ dazu die passende Modelinie: „Ein ‚umgekehrter‘ Designprozess ist eines der Wesensmerkmale der upstyle-Mode von ‚gabarage – upcycling design‘. Das Grundprinzip 'am Anfang ist die Idee‘ wird hier umgekehrt, denn das Ausgangsprodukt bestimmt die spätere Neuinterpretation, die neue Verwendung“, erklärt gabarage den Designprozess.

Nachhaltig und am Puls der Zeit

„Aus alten Materialen neue Mode entstehen zu lassen ist nicht nur kreativ, sondern macht die Welt um ein kleines Stück reicher, weil dadurch Ressourcen geschont und Produktzyklen verlängert werden. Ich bin sehr stolz auf unsere langjährige Kooperation mit ‚gabarage – upcycling design‘ und freue mich, dass der alten Dienstkleidung der Wiener Stadthalle mit originellen Designs neues Leben eingehaucht wird“, betont Carola Lindenbauer, Geschäftsführerin der Wiener Stadthalle.

