30.000 Euro für Kinder in stürmischen Zeiten

PHAGO, der Verband der Arzneimittel-Vollgroßhändler, richtet mit seiner Weihnachtsspende das Augenmerk auf Kinder und Jugendliche.

Wien (OTS) - Ein besonderes Zeichen setzen die Arzneimittel-Vollgroßhändler und erhöhen in Zeiten der Pandemie ihre Weihnachtsspende für soziale Zwecke.

30.000 Euro gehen dieses Jahr an zwei Einrichtungen, die sich um jene beiden Gruppen kümmern, die in den letzten zwei Corona-Jahren besonders seelisch gefordert waren: Kinder und Jugendliche.

Die diesjährige PHAGO-Weihnachtsspende geht an die Einrichtung „Rainbows“. Sie hilft Kindern und Jugendlichen in stürmischen Zeiten – bei Trennung, Scheidung oder beim Tod naher Bezugspersonen. Trauerbegleitung und Lebensfreude statt Gefühlschaos gilt als das Motto von „Rainbows“.

Die zweite Organisation, die der Verband der Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO heuer unterstützt, ist die Make-A-Wish Foundation. Sie erfüllt schwerstkranken Kindern im Alter von 3 bis 18 Jahren ihre Herzenswünsche und konnte mit Ihrer Arbeit den gesamten PHAGO-Vorstand beeindrucken.

Über PHAGO:

PHAGO ist eine freiwillige Interessenvertretung des österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhandels. Dessen wichtigste Aufgabe ist die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung für Österreich.

Als Rückgrat der Arzneimittelversorgung kümmern sich die PHAGO-Großhändler um die Planung, Abwicklung und Auslieferung von 20 Millionen Arzneimitteln, die jedes Monat von der Industrie in die Apotheke gebracht werden müssen. Um besonders in der Krise schnell reagieren zu können, beobachten die PHAGO-Großhändler genau, wie sich die Lagerstände in ihren 23 Standorten in ganz Österreich entwickeln.

