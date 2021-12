Reboots launcht smartes Regenerations-Produkt und holt sich dafür Goldjungen Pedri González zur Seite

Produktneuheit von Reboots revolutioniert Markt der Recovery Boots (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Reboots, führender europäischer Anbieter für Recovery Boots und Pants, launcht heute die Reboots Go Lite Recovery Boots. Damit erweitert das Sports Tech Start-up seine Produktpalette um eine smartere, aber kostengünstigere Variante. Zeitgleich bringt Reboots die Reboots App zur einfacheren Bedienung des neuen Device auf den Markt. Pedri González, Mittelfeldspieler beim FC Barcelona, spanischer Nationalspieler und Gewinner des Golden-Boy-Awards, ist der neue Markenbotschafter und das Kampagnengesicht für Reboots Go Lite.

Reboots Go Lite macht Regenerieren noch einfacher

Die mobile Go-Reihe von Reboots bekommt Zuwachs. Mit den Reboots Go Lite Recovery Boots adressieren die Regenerationsexperten von Reboots aufstrebende Sportler mit dem Bedarf nach größter Flexibilität. „Sportler stecken tagtäglich viel Herzblut in ihr Training, um beispielsweise ihrem Traum vom Profi-Dasein näher zu kommen. Jeder von ihnen hat die beste Regeneration verdient. Um diese noch zugänglicher zu machen, haben wir Reboots Go Lite entwickelt”, sagt Tom Keller, Gründer von Reboots. Das smarte und akkubetriebene Reboots Go Lite Device ist kleiner, leichter und leiser als alle vergleichbaren Geräte, die es aktuell auf dem Markt gibt. An Druckleistung wird dennoch nicht eingebüßt: Mit bis zu 180 mmHg bietet der Neuzugang genug Power für eine gelungene Regeneration. Zudem verfügt es über eine Anbindung zur neuen Reboots App, die eine komfortable Steuerung der Regenerationsmassage über das Smartphone erlaubt.

Der beste Nachwuchsspieler 2021 ist das Gesicht von Reboots Go Lite

Zuletzt erhielt er den Golden-Boy-Award, heute ist er das Gesicht von Reboots Go Lite. Mit dem spanischen Youngster Pedri (19) holt sich Reboots das ideale Testimonial für Reboots Go Lite. Jung, smart und voller Power - das haben der beste U-21-Spieler Europas und Reboots Go Lite gemeinsam. „Eine angemessene Regeneration ist die entscheidende Zutat für sportlichen Erfolg. Ich freue mich sehr darüber, mit Reboots einen zuverlässigen Recovery-Partner an meiner Seite zu haben. Mit den Produkten und der Expertise von Reboots bringe ich meine Regeneration auf das nächste Level, um mein Leistungsniveau in der Zukunft nicht nur zu

halten, sondern zu verbessern”, meint Pedri. Gemeinsam sensibilisieren Reboots und Pedri dafür, dass Regeneration keine Frage des Alters ist. Mit den Reboots Go Lite Recovery Boots möchten die Partner insbesondere junge Sportler dabei unterstützen, ihre Träume zu verwirklichen.

Die Reboots Go Lite Recovery Boots können ab sofort im Reboots Onlineshop www.reboots.com zu einem Preis von 499€ erworben werden. Eine Lieferung ist in alle Länder der EU möglich. Mehr Informationen zum Reboots Go Lite finden Sie hier: https://reboots.com/products/reboots-go-lite

Presse Kit: https://bit.ly/33b38n4

Interesse an einem Test?

Sie sind Journalist und möchten unsere neuen Reboots Go Lite Recovery Boots testen? Kein Problem! Wir schicken Ihnen gerne ein Test Sample zu. Setzen Sie sich einfach mit unserem Pressekontakt in Verbindung.

ÜBER REBOOTS

Reboots ermöglicht ambitionierten Sportlern eine Regeneration auf Top-Level. Egal ob Profi oder Hobbysportler: Recovery is everything. Mit den Reboots Recovery Boots und Pants verschaffen sich Athleten einen Wettbewerbsvorteil, mit dessen Hilfe sie ihre maximale Leistungsfähigkeit nach harten Sporteinheiten schneller wieder erreichen können. Spitzensportler, Vereine und Physiotherapeuten in ganz Europa setzen auf Reboots, um die eigenen sportlichen Ziele nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen. Weitere Informationen über Reboots finden Sie unter reboots.com.

Rückfragen & Kontakt:

GEORGINA GERASIMIDIS

+49 157 379 495 04

PR @ REBOOTS.DE

REBOOTS.COM/MEDIA-PRESSE