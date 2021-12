Schwarz: Bundesregierung sichert mit Spitalspaket hervorragende medizinische Versorgung in Österreich

ÖVP-Gesundheitssprecherin begrüßt Pauschalbetrag für die Länder in Höhe von 750 Millionen Euro

Wien (OTS) - „Gerade die Corona-Pandemie war und ist für das Gesundheitspersonal und die Krankenhäuser in Österreich eine enorme Herausforderung. Um auch künftig die hervorragende medizinische Versorgung in Österreich garantieren zu können, stellt die Bundesregierung ein Spitalspaket in Höhe von 750 Millionen Euro zur Verfügung. Ich freue mich sehr, dass wir mit dieser finanziellen Unterstützung für die gestiegenen Kosten im Gesundheitswesen in den vergangenen beiden Jahren rasch Abhilfe schaffen können“, begrüßt ÖVP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz heute, Montag, das von der Bundesregierung angekündigte auf 750 Millionen Euro dotierte Spitalspaket. Der Beschluss soll noch diesen Mittwoch im Ministerrat gefasst werden und die Auszahlung an die Länder bis 31. März 2022 erfolgen.

„Es ist wirklich erfreulich, dass Bundeskanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner gemeinsam mit den Landeshauptleuten eine gute Lösung auf die Beine gestellt haben, um die großen finanziellen Belastungen der Länder und Krankenhäuser decken zu können. Damit ist die hervorragende medizinische Versorgung in Österreich auch in Zukunft sichergestellt“, so Schwarz abschließend. (Schluss)

