Das Leben mit der Bahn – Alles auf Schiene in Niederösterreich

"Unterwegs in Österreich" am Samstag, 18. Dezember 2021, 16.30 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Regionalbahnen erleben eine Renaissance bei Ihren Fahrgästen und die Bahnbetreiber stecken viel Geld in die Erneuerung. Rund 1,9 Milliarden Euro werden österreichweit in die Elektrifizierung und die Infrastruktur von 16 Regionalbahnen investiert, Taktfrequenzen werden erhöht. Der Grund: Kampf gegen die Klimaveränderung. Am Beispiel von sechs Bahnstrecken in Niederösterreich zeigt das „Unterwegs in Österreich“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Michael Ranocha, Kamera:

David Pichler, Günter Winkler und Bernie Schermaier) die Bedeutung der Regionalbahnen für die Menschen, die im größten Bundesland mit und von der Bahn leben. Begleitet werden die persönlichen Geschichten von Bildern der schönsten Strecken Niederösterreichs.

Geschichten, wie die des Künstlers Voka alias Rudolf Vogl in Puchberg am Schneeberg, den eine lange Geschichte mit der Puchbergbahn verbindet. Sein Atelier befindet sich an der Schneebergbahn und er erinnert sich an seinen fast täglichen Schulweg in Wiener Neustadt, den er jahrelang mit der Puchbergbahn zurücklegt hat. Begleitet werden die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Schiltern auf der Strecke der Erlauftalbahn bei der Vermessung eines frisch renovierten Bahnhofs. Experte Jan Kluge vom Institut für höhere Studien erläutert die Bedeutung der Bahnbelebung für die Regionen. Die Strecke der Wachaubahn ist ein Juwel für den Tourismus, in Dürnstein geben die berühmten „Goldhauben“ des Trachtenchors Dürnstein ein Ständchen im Freien.

Auch die Bedeutung der Schiene für die Wirtschaft Österreichs wird in der Doku aus dem ORF Landestudio Niederösterreich genau beleuchtet. Viele Betriebe nutzen bereits den Anschluss an die Bahn in Niederösterreich. So auch für Transporte aus und zum Lagerhaus in Ternitz. Ohne Triestingtalbahn würden hier viele Lieferungen weiterhin auf der Straße transportiert und nicht auf der Schiene umweltfreundlich zugestellt werden können. Pendler, Ladenbesitzer und eine Vertreterin von Greenpeace zeigen die Vorteile der Eisenbahn. Abschließend zeigt der Film eine Wallfahrt rund um Pfarrer Lackstätter mit der Mariazellerbahn.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572