FRESH CONTENT Congress 2022

Vom Know-how zum Do-how - neue Ideen für Ihr Business

Graz (OTS) - „Menschen kaufen nicht die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen.“ Harald Kopeter

Neue Wege für Sales und Marketing zeigt der nunmehr 5. FRESH CONTENT Congress in Graz. Mit dabei sind diesmal: Management-Trainer JÖRG LÖHR, Unternehmensprofi ANDREAS BUHR, „Cirque du Soleil®“-Weltstar und Showexperte CHRISTIAN LINDEMANN, Bestseller-Autor FRANK DOPHEIDE, Kommunikationsspezialist RENÉ BORBONUS, Gastgeber und Speaker HARALD KOPETER sowie Moderatorin und Influencerin LISA SOPHIE THOMA.

„Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.“ Marie von Ebner-Eschenbach

Kreativität, Ideenreichtum und Krisenfestigkeit muss mitbringen, wer am Markt bestehen will. „In der Corona-Krise ist vielen Unternehmern bewusst geworden, wie viel Flexibilität Unternehmertum verlangt und wie sehr wir manchmal in fixen Vorstellungen verharren“, stellt der Gastgeber des FRESH CONTENT Congress, der Gastgeber und Grazer Unternehmer Harald Kopeter fest.

Für ein erfolgreiches Business, gelingende Teamgestaltung und ein ausbalanciertes Leben benötigen wir immer wieder neue Impulse – von Menschen, die frischen Wind in unseren Kopf bringen. Ein Tag voller Inspiration und Motivation wartet auf Unternehmerinnen und Unternehmer, die von den Besten lernen wollen.

FRESH CONTENT Congress | Donnerstag, 19. Mai 2022, 9 bis 18 Uhr | Congress Graz www.fresh-content-congress.com

Die Speaker

Jörg Löhr: Er zählt zu den angesehensten Management- und Persönlichkeitstrainern im deutschsprachigen Raum. Löhr berät Spitzensportler ebenso wie renommierte Unternehmen (z. B. Allianz, Oracle, IBM, Porsche, SAP, BMW u. v. m.) und ist heute einer der bestgebuchten Referenten Europas.

Andreas Buhr: Er startete seine Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche, wo er bereits mit 28 Jahren zur Spitze einer der größten Vertriebsorganisationen Europas zählte. Buhr ist einer der meistgebuchten Vortragsredner im deutschsprachigen Raum und findet die richtigen Worte, um Menschen vom Know-how zum Do-how zu bewegen.

Christian Lindemann: „Andere zu begeistern, ist eine Schlüsselfunktion, um eine Magnet für Ihr Gegenüber zu sein!“ Lindemann ist internationaler Showexperte und „Cirque du Soleil®“-Weltstar, Dozent für Performance und Beststeller-Autor. In Vorträgen vermittelt er allen Selbstvertrauen und Souveränität, um auf den Bühnen des Lebens erfolgreich zu sein.

Frank Dopheide: Der ehemalige Managing Director der Verlagsgruppe Handelsblatt gründete sein eigenes Unternehmen human unlimited und veröffentlichte 2021 den Bestseller „Gott ist ein Kreativer, kein Controller“. In seinen beliebten Vorträgen spricht Dopheide darüber, warum Unternehmer weniger die Zahlen als die Menschen lieben sollten.

René Borbonus: „Klar zu scheinen ist einfach – klar zu sein ein Alleinstellungsmerkmal.“ Heute hat scheinbar jeder etwas zu sagen. Herauszufiltern, was zählt, ist zur Lebensaufgabe avanciert. In seinem neuen Vortrag stellt sich Borbonus wichtige Fragen: „Wo sind die Stimmen der Vernunft? Wem dürfen wir noch Glauben schenken?“

Harald Kopeter – „Mister Fresh Content“: Der Storytelling-Experte ist Geschäftsführer von Corporate Media Service, einer der führenden Agenturen für Content Marketing und Storytelling im Business. Er hält regelmäßig Vorträge und ist erfolgreicher Podcaster („think.digital.NOW!“). 2017 erschien sein erstes Buch „Fresh Content – Wie Sie Menschen mit Storys begeistern und Kunden gewinnen“. www.haraldkopeter.com

Moderation: Lisa Sophie Thoma

