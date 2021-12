„ORF III Kulturdienstag“: Premiere „Weihnachten im Kaiserhaus“ und zweimal „Habsburgs Hoflieferanten“ in „Erbe Österreich“

Außerdem: Neue Ausgabe „Aus dem Rahmen“ zu „Das Geheimnis der Stillen Nacht“ und „Punsch to go“ mit Aida Loos in „Kultur Heute“

Wien (OTS) - Für vorweihnachtliche Stimmung sorgt der „ORF III Kulturdienstag“ am 14. Dezember 2021 mit der „Erbe Österreich“-Premiere „Weihnachten im Kaiserhaus“. Die Neuproduktion gibt einzigartige Einblicke in das Weihnachtsfest von Franz Joseph, Elisabeth, Rudolf und vielen anderen Mitgliedern der Kaiserfamilie. Stimmungsvoll wird es auch in einer neuen Folge von „Aus dem Rahmen“:

Karl Hohenlohe geht dem „Geheimnis der Stillen Nacht“ u. a. im „Stille Nacht“-Museum Hallein nach.

In „Kultur Heute“ um 19.45 Uhr lädt ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr zu einer neuen Folge von „Punsch to go“: Beim gemeinsamen Spaziergang durch den weihnachtlichen Rathausplatz erzählt Aida Loos vom Weihnachtsfest als Kind: Der Christbaum wurde mitten im Raum platziert, sodass die ganze Familie um den Baum herumtanzen konnte. Außerdem gibt die Kabarettistin eine Kostprobe ihres Lieblingsweihnachtslieds „Last Christmas“.

Im Hauptabend präsentiert ORF III die „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Weihnachten im Kaiserhaus“ (20.15 Uhr) von Jasmin Baumgartner:

Weihnachten war immer schon das Fest der Familie – auch für die Habsburger. Natürlich versuchten Franz Joseph und die Seinen, die Besinnlichkeit dieses Festes spürbar zu machen und nach außen hin das Bild der glücklichen, intakten und tief katholischen Herrscherfamilie zu wahren. Vom Ablauf über den Speiseplan bis zu den Geschenken war alles minutiös vom Hofstaat vorbereitet. Die Doku zeigt das Weihnachtsfest aus der Perspektive der kaiserlichen Familie und gibt damit einen einzigartigen Einblick in das Privatleben von Franz Joseph, Elisabeth, Rudolf und vielen anderen Mitgliedern. Anschließend folgen die ersten zwei Teile der dreiteiligen Reihe „Habsburgs Hoflieferanten“: Zuerst geht es auf eine „Einkaufstour mit Sisi und Franz Josef“ (21.05 Uhr), ehe „Der kaiserliche Haushalt von Maria Theresia bis Katharina Schratt“ (21.55 Uhr) beleuchtet wird.

Der „ORF III Kulturdienstag“ schließt um 22.45 Uhr mit der neuen Ausgabe von „Aus dem Rahmen: Das Geheimnis der Stillen Nacht“. Karl Hohenlohe wandelt auf den Spuren des Liedes „Stille Nacht“ und entdeckt dabei jede Menge Geheimnisse. Seine Suche führt ihn nicht nur ins „Stille Nacht“-Museum nach Hallein bei Salzburg, sondern auch ins weltberühmte Ibmer-Moor, wo im Franz-Xaver-Gruber-Haus an den Komponisten des Weihnachtslieds erinnert wird.

