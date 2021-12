Mahrer/Wölbitsch: Große Trauer um Josef Fröhlich

Früherer Gemeinderat und Wirtschaftskammer-Vizepräsident im Alter von 96 Jahren verstorben - Setzte große Akzente für Kultur und Tourismus in Wien

Wien (OTS) - „Tief betroffen“ zeigen sich der designierte Landesparteiobmann Karl Mahrer und Klubobmann Markus Wölbitsch angesichts des Ablebens des früheren Gemeinderats der ÖVP Wien und Wirtschaftskammer-Vizepräsidenten Josef Fröhlich.

Fröhlich setzte in seiner Zeit als Gemeinderat vor allem Akzente in der Altstadterhaltung und im Tourismus. Als Funktionär der Wiener bzw. der Bundeswirtschaftskammer setzte er sich unermüdlich für die Interessen der Gastronomie und des Fremdenverkehrs ein. Ebenso hervorstechend sei sein Engagement in kulturellen Belangen gewesen. Dem Theater in der Josefstadt war er zeitlebens eng verbunden und fungierte auch als Vorsitzender des Aufsichtsrats.



„Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie“, so Mahrer und Wölbitsch abschließend.

