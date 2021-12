Ständiger Arbeitsdruck, Zeitstress, Burnout: Pflegekräfte sind am Limit!

ONLINE-PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - In keiner anderen Berufsgruppe offenbaren sich – nicht erst seit der intensiven Belastung durch die Corona-Pandemie – derart hohe psychische Belastungen wie im Pflegebereich. Das zeigt der Österreichische Arbeitsklima Index. Bei einer Online-Pressekonferenz Freitag, 17. Dezember 2021, um 10 Uhr präsentieren wir Ihnen die Daten einer aktuellen Sonderauswertung, die belegen: Ständiger Arbeitsdruck, Zeitstress, Burnout: Pflegekräfte sind am Limit!

Sie erfahren, was Pflegekräfte besonders belastet, was daraus folgt und was jetzt dringend nötig ist. Genauer unter die Lupe genommen haben wir zudem die Situation der Beschäftigten im Home-Office und der Handwerker/-innen – jener Berufsgruppe mit den höchsten körperlichen Belastungen.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl , Dr. Reinhard Raml (IFES) und Mag. Daniel Schönherr (SORA) zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Online-Pressekonferenz.

Über diesen Link können Sie sich bereits jetzt anmelden.





Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Mag. Dominik Bittendorfer

+43 (0)50 6906-2191

dominik.bittendorfer @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at