Neue Töne in der Lehrlingsausbildung bei Wien Work-integrative Betriebe und AusbildungsgmbH

Mit Dezember 2021 übernimmt Roman Bischof die Leitung der Ausbildung bei Wien Work.

Wir wollen den Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und sie dort abholen, wo sie stehen. Mit Ressourcen-orientierter Haltung und einer ebenso angelegten Arbeitsweise innerhalb der Ausbildung möchten wir den Jugendlichen einen soliden Start in ihr Berufsleben sichern. Roman Bischof 1/3

Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit und Umsetzung mit meinem Team, um unseren Lehrlingen bei Wien Work einen guten Weg für die Zukunft zu ebnen. Roman Bischof 2/3

Mit Roman Bischof wird das erfolgreiche Ausbildungsmodell für Jugendliche mit kognitiven Behinderungen fortgeführt. Wolfgang Sperl 3/3

Wien (OTS) - Roman Bischof (49) folgt als Leiter der Lehrausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene mit kognitiven Behinderungen Marlene Mayrhofer nach und ist mit Anfang Dezember 2021 auch Mitglied des Geschäftsleitungsteams von wienwork.

Mit gastronomischen Wurzeln in frühen Jahren und einer Ausbildung an der Schule für Heilpädagogische Berufe, ist und war Roman Bischof immer tief verwurzelt mit der Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung in all seinen Facetten und Ausprägungen.

Nach erfolgreichen Jahren als Projektleiter im Rahmen der beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung bei „Haus Aktiv“ (das Band) im Auftrag des Sozialministeriumservice, und im Kontext AMS Wien als Projektleiter und gewerberechtlicher Geschäftsführer in einem Sozialökonomischen Betrieb bei pro mente Wien war Bischof die letzten Jahre ebenso aktives Mitglied des Vorstandes vom Dachverband „Arbeit Plus Wien“, der die sozialen Unternehmen gegenüber Fördergeber*innen und der Politik in Wien vertritt.

Ein solides Netzwerk in innerhalb der aktiven Arbeitsmarktpolitik sowie in der Wiener Behindertenhilfe und darüber hinaus runden sein Profil ab. Als semiprofessioneller Musiker und Sänger in einer erfolgreichen Wiener Pink Floyd Show werden nun ganz neue Töne in der Seestadt / Aspern ihre Kreise ziehen.

Roman Bischof zu seiner neuen Herausforderung: „Wir wollen den Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und sie dort abholen, wo sie stehen. Mit Ressourcen-orientierter Haltung und einer ebenso angelegten Arbeitsweise innerhalb der Ausbildung möchten wir den Jugendlichen einen soliden Start in ihr Berufsleben sichern. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit und Umsetzung mit meinem Team, um unseren Lehrlingen bei Wien Work einen guten Weg für die Zukunft zu ebnen.“

„Mit Roman Bischof wird das erfolgreiche Ausbildungsmodell für Jugendliche mit kognitiven Behinderungen fortgeführt.“ kommentiert wienwork-Geschäftsführer Wolfgang Sperl.

Über wienwork

Gegründet 1981 als "Geschützte Werkstätten für Wien GesmbH" beschäftigt das Unternehmen der Sozialwirtschaft mit arbeitsmarktpolitischem Auftrag mittlerweile über 700 Mitarbeiter*innen, davon 170 Lehrlinge. wienwork schafft und vermittelt Arbeitsplätze für am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen und ermöglicht langzeitarbeitslosen Menschen den Wiedereinstieg ins Berufsleben.

Stets orientiert nach Marktlage und Nachfrage erweiterte und modernisierte wienwork in den letzten 40 Jahren seine Geschäftsfelder und deren Angebot an Produkten und Dienstleistungen - von einer Großwäscherei über Gastronomie bis zu einer Tischlerei. Die inklusive Berufsausbildung bietet 180 Lehrlingen mit Lernbehinderungen 11 verschiedene Lehrberufe an - vom Landschaftsgärtner bis zur Konditorin. Das dritte Standbein "Jobmanagement" berät, qualifiziert, coacht und vermittelt rund 2.700 Klient*innen pro Jahr: z.B. Jugendliche im Rahmen des Jugendcoachings oder in der Ausbildungsfit Flanke Wien, Erwachsene im Rahmen der Arbeitsassistenz oder im Projekt QualiTRAIN.

wienwork mit Firmensitz in der Seestadt Aspern (Wien-Donaustadt) ist seit vielen Jahren ausgezeichneter Ökoprofit-Betrieb, Träger des Sozialgütesiegels und des österr. Umweltzeichens, Climate Partner und EFQM zertifiziert (Gütezeichen für Unternehmensqualität).

Einer Eigenerwirtschaftung des Integrativen Betriebs (inkl. des Sozialökonomischen Betriebs) von 11,5 Mio. EURO standen 2019 Förderungen und Subventionen von rund 16 Mio. EURO gegenüber (davon entfallen 7,7 MIO EURO auf den Integrativen Betrieb, 4,2 MIO Euro auf die Inklusive Berufsausbildung und weitere 4 MIO auf den Bereich Jobmanagement). Gefördert wird wienwork aus Geldern vom Sozialministerium, dem Sozialministeriumservice, Fonds Soziales Wien und AMS Wien. Das Unternehmen steht je zur Hälfte im Eigentum des KOBV für Wien, NÖ, Burgenland und der Volkshilfe Wien.

Weitere Informationen zum Unternehmen auf http://www.wienwork.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Andrea Angermann

Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation/Marketing

andrea.angermann @ wienwork.at

+43 664 817 40 15