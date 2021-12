AVISO MEDIENTERMIN 15.12.21, 10 Uhr: Spatenstich Schulneubau Dreyhausenstraße

Mit Vizebürgermeister Wiederkehr und Bezirksvorsteherin Schüchner

Wien (OTS) - In der Dreyhausenstraße wird bis 2023 eine neue ganztägig geführte Volksschule errichtet. Die Schule wird ähnlich nach dem Campus-plus Modell in 4 Bildungsbereiche mit je 4 bis 5 Bildungsräumen gegliedert sein und Platz für rund 425 Schüler*innen bieten. Freiluftklassen und eigene Spielbereiche motivieren zum Lernen und zu Bewegung. Auch die Schüler*innen der benachbarten Volksschule in der Märzstraße können zukünftig die Kreativ, Spiel - und Sportbereiche mitbenützen.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und die Penzinger Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner laden zum gemeinsamen Spatenstich.

Datum: Mittwoch, 15.12.2021, 10 Uhr

Ort: Dreyhausenstraße 21, 1140 Wien

Die Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!

Es gilt die 2G-Regel!

