Aviso - MPKA Einladung - 14. Dezember 2021, 16.00 Uhr - Online Veranstaltung - E-Mobilität

Vortrag und Diskussion mit Prof. Dipl. Ing. Dr. techn. Fritz Indra - Wie umweltfreundlich ist E-Mobilität?

Wien, (OTS) - Der MPKA (Motor Presse Klub Austria) lädt die Vertreter und Vertreterinnen der Medien zur On Line Veranstaltung zum Thema Mobilität/E-Mobilität ein.

Einladung: Dienstag, 14. Dezember 2021, 16.00 Uhr

Online – Veranstaltung

Vortrag: Prof. Dipl. Ing. Dr. techn. Fritz Indra, anschließend Fragen, Diskussion

Mobilität – wie nachhaltig ist E-Mobilität? Welchen Beitrag leistet die E-Mobilität zum Klimaschutz? Es gibt viele offene Fragen: Kosten, Recycling, Rohstoffe, Nachhaltigkeit, Wiederverkauf, ….

Die Teilnahme an der Online Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung bitte unter office@mpka.at Sie erhalten dann den Zugangslink. Danke.

Prof. Dipl. Ing. Dr. techn. Fritz Indra ist einer der erfahrensten und erfolgreichsten Ingenieure auf dem Gebiet der Motoren-Entwicklung. Er konstruierte sowohl Renn- als auch Effizienz-Aggregate, Diesel-Direkteinspritzer und Dreizylinder-Benzinmotoren, forschte aber auch an Elektroantrieben. U. a. übernahm er bei Opel die Leitung der Motoren-Entwicklung und den Posten des Direktors in der Vorausentwicklung. Bis Ende März 2005 war er Executive Director in der Vorausentwicklung bei General Motors Powertrain in Detroit. Heute berät er Firmen in der Autoindustrie und unterrichtet an der TU Wien.

