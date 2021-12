Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

338 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 12. Dezember 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Montag, 6. Dezember 2021, im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, bei dem ein Pkw-Lenker ums Leben kam. Der 18-Jährige fuhr auf einer geraden Straße frontal auf das vor ihm fahrende Sattelzugfahrzeug auf. Der Pkw-Lenker war nicht angegurtet und musste nach Eintreffen der Rettungskräfte und des Notarztes reanimiert werden, verstarb aber noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Beide Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße L ums Leben. Die zwei Verkehrstoten mussten in Niederösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war in je einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung und nicht angepasste Geschwindigkeit. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und beide verstorbenen Menschen waren österreichische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 12. Dezember 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 338 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 330 und 2019 waren es 398.

