100 Jahre Sanitätshaus Tappe, fünf Jahre digitale Feedbackmessung und ein neues Technikzentrum

Salzburg (OTS) - Zu ihrem 100-jährigen Jubiläumhat die Tappe GmbH ihr neues Technikzentrum (TFT) in der Fürbergstraße 49-51 bezogen. Hier vereint das Unternehmen seine orthopädietechnischen, rehatechnischen und schuhtechnischen Werkstätten barrierefrei und synergetisch unter einem Dach. Die Kundenzufriedenheit mit der Zentralisierung der Services misst Tappe mit dem Feedbacktool von „HappyOrNot“.

Für Mag. Hubert Kubin, Geschäftsführer der Tappe GmbH, steht das neue Technikzentrum für die Anpassung des Unternehmens an den medizintechnischen Fortschritt: „Es macht mich stolz, die Tradition unserer 100-jährigen Firmengeschichte fortzuführen und mit dem TFT ganz neue Standards in der Branche der Orthopädie- und Rehatechnik zu setzen.“ Ganz neue Standards setzt Tappe mit dem TFT vor allem in der Kundengewinnung und der Kundenbindung, erklärt Mag. Kubin: „In unserem neuen Gebäude in der Fürbergstraße vereinen wir Geschäftsleitung, Innen- und Außendienst, Verwaltung sowie alle Werkstätten unter einem Dach. So können wir das Versorgungspotenzial heben, Synergien nutzen und die Effizienz steigern.“

Barrierefreie Rundum-Versorgung unter einem Dach

Die Mehrheit der Tappe-Kunden sind ältere, kranke und behinderte Menschen, denen das neue Technikzentrum durch verkürzte Wege ein einzigartiges Kundenerlebnis bietet. Hier bekommen sie nicht nur ihre Hilfsmittel individuell angepasst oder gefertigt. Hier können sie auch gleich die Voruntersuchungen machen lassen, die je nach Verordnung und Bedarf angezeigt sind. Ganganalysen und Körperscans zum Beispiel. Für die persönliche und diskrete Beratung stehen attraktive Kundenräumlichkeiten zur Verfügung.

„Wir sind glücklich, wenn unsere Kunden glücklich sind!“

Nach dieser Maxime nutzt Tappe in seinen Filialen bereits seit fünf Jahren das Feedbacktool der finnischen Firma HappyOrNot zur Kundenbefragung. Eines dieser Smiley-Terminals steht jetzt auch im neuen Tappe-Technikzentrum. Es erfasst die Kundenzufriedenheit schnell und anonym im Vorbeigehen, per Fingertipp auf einen von fünf Smiley-Buttons. Der österreichische Anbieter der HappyOrNot-Smiley-Terminals, die ScanLang GmbH, hat seit 2016 bereits insgesamt 55.000 Feedbacks in insgesamt neun Tappe-Filialen gezählt und ausgewertet. „Das Ergebnis für die Tappe-Filialen ist im Branchenvergleich überdurchschnittlich gut“, berichtet Mag. Franz Michael Bauer, Geschäftsführender Gesellschafter von ScanLang. „Der Kundenzufriedenheitsindex liegt bei 96 von 100 Punkten.“

HappyOrNot-Feedbacktool: persönlich beraten – digital befragen

Mit der permanenten Nutzung eines HappyOrNot-Terminals im neuen TFT kann die Tappe GmbH schnell und unkompliziert auf Kundenfeedback reagieren, freut sich Geschäftsführer Mag. Hubert Kubin: „Für uns ist das Feedback unserer Kunden enorm wichtig. Auch einen unzufriedenen Kunden nehmen wir als Chance wahr, um dazuzulernen. Nur so können wir unseren Service stetig verbessern.“

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Franz Michael Bauer

ScanLang GmbH

Tel.: +43 1 90 93 765

franzmbauer @ scanlang.at

www.scanlang.at