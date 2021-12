Doppelte Fernsehspannung zum großen „Soko Kitzbühel“-Serienfinale

Die zwei letzten neuen Fälle des ORF/ZDF-Krimihits am 14. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - Abschied nach 20 Jahren: Eine TV-Ära geht zu Ende, wenn Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger am Dienstag, dem 14. Dezember 2022, noch ein letztes Mal im Einsatz sind. Zum großen Finale der am längsten laufenden ORF-Krimiserie stehen die „Soko Kitzbühel“-Cops vor gleich zwei neuen Herausforderungen: Denn nachdem ein „Start Up“ einem ehrgeizigen Entrepreneur um 20.15 Uhr zum Verhängnis wird, wird es um 21.05 Uhr wirklich Zeit, „Abschied“ zu nehmen.

„Soko Kitzbühel – Start Up“ (Dienstag, 14. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer sowie Mercedes Echerer in einer Episodenrolle; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Der Start-up-Event „Kitz4Future“ endet für den ehrgeizigen Entrepreneur Tim Trebo mit einer herben Enttäuschung, und wenige Stunden später ist er tot. Feinde hatte Trebo genug, schließlich war er für seinen persönlichen Erfolg bereit, über Leichen zu gehen – auch über die seiner besten Freunde. Nina (Julia Cencig) nähert sich unterdessen ihrer entfremdeten Mutter Barbara (Mercedes Echerer) an, doch eine überraschende Nachricht reißt die beiden erneut auseinander.

„Soko Donau – Abschied“ (Dienstag, 14. Dezember, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer sowie Mercedes Echerer in einer Episodenrolle; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Der Schönheitschirurg Reinhard Endacher hat Valium im Blut, als er bei einem Autounfall stirbt. Seine Kollegin Bernadette Trelli (Bettina Zimmermann) könnte ihm das Valium unbemerkt verabreicht haben, denn Endacher wollte sie nicht mehr in seiner Privatklinik haben. Jetzt kann sie bleiben – und seine Patientinnen übernehmen. Endachers Assistentin Natalie Petzl (Corinna Pumm) weiß Bescheid und setzt die neue Chefin unter Druck. Schließlich stellt sich heraus, dass Endacher nebenher gut damit verdient hat, Verbrechern in heimlichen OPs neue Gesichter zu verpassen und sie so vor Verfolgung zu schützen. Lukas (Jakob Seeböck) und Kroisleitner (Ferry Öllinger) müssen sich fragen, wer eventuell noch von den kriminellen Machenschaften wusste, während Nina (Julia Cencig) vor einer ihrer schwersten Entscheidungen steht: Soll sie sich von ihrer entfremdeten und totkranken Mutter Barbara (Mercedes Echerer) verabschieden, bevor diese für Sterbehilfe in die Schweiz fährt?

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Flimmit zeigt das Serienfinale sowie alle bisherigen Staffeln von Soko Kitzbühel schon jetzt vorab auf https://flimmit.at.

