Samariterbund bittet um Spenden für bedürftige Menschen

Lockdown – und pandemiebedingt kam es heuer zu weniger Spendeneinnahmen. Das neue Online-Spendenportal macht es möglich, Menschen in Not rasch zu helfen.

Wien (OTS) - Die Zahl der Menschen, die Unterstützung benötigt, nimmt zu. „Wir haben in den vergangenen Monaten viel mehr Anfragen. Oft sind es Familien, die um Hilfe bitten. Der Verlust von Arbeit und plötzlich auftretende Erkrankungen sind schwere Schicksalsschläge, die Familien derzeit doppelt hart treffen“, erklärt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes. „Wir merken leider, dass nicht im gewohnten Ausmaß gespendet wird. Schon mit einem kleinen Beitrag helfen Sie, die Not in unserem Land zu lindern.“

Dass die Spenden heuer rückläufig sind, ist für Hundsmüller leicht erklärbar: „Pandemiebedingt wurden Bankbesuche gemieden und viele unserer Aktionen und Events konnten nicht stattfinden. Diese Einnahmen fehlen uns leider. Daher die Bitte: Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende auf unserem Online-Spendenportal. Gemeinsam schaffen wir es, Menschen Hoffnung zu schenken.“



Es gibt verschiedene Projekte, die auf dem Online-Spendenportal ausgewählt werden können, beispielsweise Hilfe für Kinder in Not, die Samariter-Wunschfahrt, die Aktion "Spielen Sie Christkind" oder Hilfe für Wohnungslose. Als kleines Dankeschön gibt es für alle Spender*innen ein Spenden-Zertifikat, das ganz einfach downgeloadet werden kann. Alle Spenden sind von der Steuer absetzbar.



Online spenden unter: https://www.samariterbund.net/spende/



Spenden über Erlagschein sind möglich unter:

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW



