„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Konstantin Wecker und Raphaela Edelbauer am 14. Dezember in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit „Pratersterne“ und „Undercover“

Wien (OTS) - In der vorletzten „Willkommen Österreich“-Folge vor Weihnachten treffen die Meister der witzigen Worte am Dienstag, dem 14. Dezember 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 auf zwei wahre Sprachkünstler/innen: Liedermacher Konstantin Wecker stellt sein neues Album „UTOPIA“ vor und mit Autorin Raphaela Edelbauer ist keine Geringere als die diesjährige Österreichische Buchpreisträgerin zu Gast. Im Gepäck hat sie ihren futuristischen Roman „DAVE“. Danach um 23.15 Uhr erleuchten dann die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller „DIE.NACHT“. Beim Dacapo sind Christoph Fritz, Andreas Vitásek, Stefanie Sourial und „Der blonde Engel“ zu sehen. Und um 23.45 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit Kultigem aus der ORF-1-„Donnerstag Nacht“ – Angelika Niedetzky und Robert Palfrader sind „Undercover“ als „Die Geisterjäger“ unterwegs und treffen auf unwissende Österreicherinnen und Österreicher.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Zehn Jahre sind seit dem letzten Besuch von Konstantin Wecker vergangen. Damals plauderte der Liedermacher mit Stermann und Grissemann ganz entspannt über Sex und Geld und stimmte in ein kurzes Duett mit Grissemann ein. Ob es dieses Mal um Corona geht und welche Utopien sich hinter seiner neuen Konzertreise mit dem Namen „UTOPIA“ verbergen, verrät der Musiker und Autor im Talk.

Bei Raphaela Edelbauers Roman „DAVE“ handelt es sich um eine eher weniger optimistische Zukunftsvision. Mit dem abgründigen Roman über Künstliche Intelligenz ist ihr aber ein packender Science-Fiction-Thriller gelungen, der von Leserinnen und Lesern wie auch Presse bejubelt wird. Im Gespräch über Künstliche Intelligenz brilliert die Künstlerin mit viel Witz und Wissen.

Pratersterne“ mit Vitásek, Sourial, Fritz und Blonder Engel um 23.15 Uhr

Im Szenelokal „Fluc“ am Wiener Praterstern begrüßt Hosea Ratschiller wieder alles aus der Kabarettszene, was Rang und Namen hat oder bald kriegen wird! Die bewährte Mischung aus Newcomerinnen und Kleinkunst-Stars gibt wieder einen Über- und Einblick in die lebendige Szene – diesmal mit Andreas Vitásek, Stefanie Sourial, Shootingstar Christoph Fritz und „Der blonde Engel“!

„Undercover: Die Geisterjäger“ um 23.45 Uhr

Der Prank-Kult zum Wiedersehen: In einer Zeit als Prank noch Fake hieß, entstanden diese Fake Dokus rund um Robert Palfrader und Angelika Niedetzky, die gemeinsam skurrile Paare spielen und auf unwissende Österreicherinnen und Österreicher treffen. Diesmal begleitet das Kamerateam Michael und Karin Gollowitzer – Cousin und Cousine –, die sich mit allem beschäftigen, was übersinnlich und -natürlich ist. Besonders gefragt sind ihre Fähigkeiten bei der Behebung von „Reinkarnationsschwierigkeiten“. Diesen begegnen sie mit „Kalträucherungen“, einer eigentümlichen „Schalltherapie“ und mit dem Entzug von negativer Energie durch die Übernahme von Geld und Vermögenswerten. Anders gesagt: Die Gollowitzers befreien ihre Klienten von deren Ersparnissen und damit von der schweren energetischen Belastung.

