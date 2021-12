470.000 Zuseher:innen beim ersten TV-Interview mit Bundeskanzler Karl Nehammer auf PULS 4 und ATV

Das erste Interview im Privat TV mit dem neuen Bundeskanzler erreichte auf ATV und PULS 4 8,8 Prozent Marktanteil.

Wien (OTS) - 470.00 Zuseher:innen (WSK E12+) waren gestern beim erstem TV-Interview von Bundeskanzler Karl Nehammer in neuer Funktion auf PULS 4 und ATV mit dabei. Die ProsiebenSat.1 PULS 4 Gruppe sendete in Kooperation mit dem ORF ab 21:45 Uhr das erste Interview des Neo-Kanzlers im Privat-TV inklusive spannenden Vorberichten und Analysen. Die LIVE-Übertragung des Interviews aus dem Mamor-Ecksalon im Bundeskanzleramt erreichte auf ATV und PULS 4 einen Marktanteil von 8,8 Prozent (E 12-49), durchschnittlich waren auf beiden Sendern 161.000 Seher:innen (E12+) live dabei. PULS 4 Info-Chefin Corinna Milborn und ZIB 2 Moderator Armin Wolf stellten die Fragen an den neuen Bundeskanzler. Karl Nehammer appellierte im Kampf gegen die Corona-Pandemie zur Zusammenarbeit und sprach sich für ein "Abrüsten der Worte auf allen Seiten" aus.

Das ganze Interview zum Nachschauen: https://www.puls24.at/news/politik/bundeskanzler-karl-nehammer-ich-finde-stampfen-generell-schlecht/251495



Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470