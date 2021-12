Neue Don Bosco Bildungsanleihe für Ecuador aufgelegt

Dritte Auflage der Social Impact-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 10 Millionen Euro für die Universität der Salesianer Don Boscos in Ecuador kann wieder gezeichnet werden.

Wien (OTS) - Aller guten Dinge sind drei. Diesem Spruch folgt die ethisch-nachhaltige Don Bosco Bildungsanleihe, die nach zwei bereits erfolgreichen Ausgaben nun zum dritten Mal neu aufgelegt wurde. Als „Social Impact Investing“ stößt diese innovative Form der Entwicklungszusammenarbeit bei privaten wie institutionellen Anlegern auf reges Interesse. Denn sie bietet institutionellen Anlegenden und InvestorInnen nicht nur eine finanzielle Rendite, sondern verbindet dies auch mit einem guten Zweck – der Förderung qualitativ hochwertiger Bildung (SDG 4) in einem lateinamerikanischen Land. Eine Win-win-Situation für Geldgeber und Empfänger.

Emittiert wurde auch die dritte Don Bosco Bildungsanleihe (2021 - 2027) von der Don Bosco Finanzierungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der österreichischen Hilfsorganisation Jugend Eine Welt. Die Verzinsung der Anleihe – die aktuell gezeichnet werden kann – beträgt 1,7 Prozent p.a. Die Anleihe wird in Euro mit einem maximalen Volumen von zehn Millionen Euro begeben, mit einer Stückelung von 100.000 Euro. Wie bei den Vorgängern dient der Erlös aus der Emission wieder dem Ausbau, der Unterstützung und Förderung der Universidad Politécnica Salesiana (UPS) in Ecuador.

Gemeinwohlorientierung

„Wir begleiten und unterstützen den Ausbau der Universität der Salesianer seit gut 15 Jahren“, erklärt Chiara Gerlich, Programm-Managerin bei der Don Bosco Finanzierungs GmbH, die selbst einige Jahre in Ecuador gearbeitet hat. Die Universidad UPS wurde 1994 gegründet und bildet derzeit an ihren drei Standorten in Cuenca, Quito und Guayaquil über 24.000 junge Menschen in 27 Studienrichtungen aus. Seit Beginn verfügt die Privatuni über einzigartige Sozialprogramme, die es besonders Jugendlichen aus einkommensschwachen sowie indigenen Familien ermöglicht, eine qualitativ hochwertige Hochschulausbildung zu absolvieren. Studierende aus dem Volk der „Shuar“, das im Amazonastiefland zu Hause ist, bekommen etwa einen völlig freien Studienzugang.

Neben der Vermittlung von Wissen und Fachkenntnissen ist eines der Ziele der UPS, die Studierenden zu sozialem Engagement zu motivieren, das erworbene Know-How mit einer gemeinwohlorientierten, nachhaltigen Denkweise zu verbinden. Dieser Ansatz wirkt sich etwa stark auf die an der UPS etablierten Forschungsgruppen und Start-ups aus, denen die Uni großzügige Co-Working-Spaces zur Verfügung stellt. Soziales Unternehmertum wird hier groß geschrieben, was beispielsweise schon zu sozialen Innovationen wie Therapieroboter für Kinder oder umweltfreundlichen Produkten wie biologisch abbaubare Kunststoffe für die Bananenproduktion geführt hat.

„Die Covid-19-Pandemie hat die Menschen in Ecuador zuletzt vor große Herausforderungen gestellt, auch Dank der bisherigen Bildungsanleihen konnte die Uni während dieser Krisenzeit ihren Betrieb aufrecht erhalten und sogar andere unterstützen“, sagt Reinhard Heiserer – Gründer und Geschäftsführer von Jugend Eine Welt sowie Geschäftsführer der Don Bosco Finanzierungs GmbH – der die Idee zur Auflage einer Bildungsanleihe hatte. Er war selbst vor 30 Jahren als Entwicklungshelfer in Ecuador im Einsatz und steht bis heute in engem Kontakt mit im Bildungsbereich tätigen Akteuren. Zur Provinz der Salesianer Don Boscos in Ecuador besteht daher ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis. Die UPS ist zudem Teil des weltweiten IUS-Hochschulnetzwerkes der Salesianer, das den Austausch, die Vernetzung und Weiterentwicklung der Bildungsinstitutionen fördert.

Weiterer Ausbau

Über das Engagement von Jugend Eine Welt und der Don Bosco Finanzierungs GmbH hat die UPS in den vergangenen Jahren umgerechnet mehr als 20 Millionen Euro an zinsgünstigem Kapital für den laufenden Ausbau und die Qualitätssicherung ihrer Bildungsangebote erhalten. Alle bisherigen Anleihen wurden samt Zinszahlungen zeitgerecht und vollständig zurückgezahlt – ein hervorragender Trackrecord. „Das beweist, dass die UPS ein verlässlicher Partner und ihr anvertrautes Geld gut angelegt ist“, so Heiserer. „Wir laden daher alle an ethisch-nachhaltigen Geldanlagen interessierte InvestorInnen dazu ein, diese guten Rahmenbedingungen zu nutzen und die dritte Don Bosco Bildungsanleihe zu zeichnen.“

Weitere Informationen zur dritten Don Bosco Bildungsanleihe geben GF Reinhard Heiserer (+43 (0) 664 827 07 91 ) und Programm-Managerin Chiara Gerlich (+43 (0) 676 505 91 18, invest@donboscofinance.at)

Informationen und Dokumente zur Universität auch unter www.donboscoanleihe.at

