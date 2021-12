IEG: Sigep 2022, die Dolce World Expo, Top-Event für handwerklich hergestelltes Gelato und Dolce-Produkte

Rimini, Italien (ots/PRNewswire) - Vom 22. bis 26. Januar findet die größte Veranstaltung der Welt statt, die sich mit dem dolce foodservice befasst: eine große Beteiligung von Top-Einkäufern, Verbänden und Marken aus 4 Kontinenten: Europa, Amerika, Afrika, Asien.

Mit der Teilnahme von Handelsunternehmen, Verbänden und Marken aus Europa, Osteuropa, Amerika, Südamerika, den GUS-Ländern und Asien und 1.000 ausstellenden Marken ist die Sigep the Dolce World Expo (43. Ausgabe), die weltweit führende Dolce Foodservice-Messe, die von der IEG - Italian Exhibition Group organisiert wird, zurück.

„Die Sigep", so Corrado Peraboni, CEO der IEG, „findet vom 22. bis 26. Januar in Italien auf dem Messegelände in Rimini statt und wird der italienische Weltbotschafter für Dolce sein, der in Form von Vorträgen, Präsentationen und Vorführungen den Entwicklungsweg eines Sektors nachzeichnet, der in den letzten Jahren mit noch nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert war."

Lorenzo Cagnoni, Präsident von IEG, fügt hinzu: „‚My agenda', die digitale Erweiterung des Business-Matching zwischen internationalen Marktteilnehmern und Ausstellern aus den Bereichen Gelato, Gebäck, Schokolade, Kaffee und Backwaren, ist bereits aktiv, um schon jetzt Geschäftstreffen vorzuplanen und die Vernetzung mit Marktteilnehmern aus weiter entfernten Märkten zu fördern."

Mit dem wertvollen Beitrag des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit und der ITA-Italian Trade Agency wurden intensive Forschungs- und Incoming-Aktivitäten für internationale Einkäufer durchgeführt, um eine maximale Beteiligung qualifizierter Marktteilnehmer in Europa zu gewährleisten, von denen 60 % aus Europa, Russland und den GUS-Staaten und die restlichen 40 % aus Osteuropa stammen, sowie eine große Anzahl von Einkäufern aus Amerika, Südamerika, den Golfstaaten, Afrika und Asien. Die Teilnahme maßgeblicher ausländischer Branchenverbände, insbesondere aus Europa und Amerika, wurde bestätigt. Die regionalen Berater von Sigep haben auch bedeutende direkte Scouting-Aktivitäten auf den strategisch wichtigsten Märkten entwickelt.

Auf der Vision Plaza, einem Leuchtturm für die Makrotrends des Sektors, werden Experten und Meinungsführer aus der internationalen Szene abwechselnd ihre Visionen für die Zukunft des Dolce-Geschäfts vorstellen. In der Gelato Arena findet die „Sigep Gelato d'Oro" statt, die italienische Auswahlrunde der Gelatiere und Konditoren, die 2023 an der 1. Ausgabe des Gelato European Cup und 2024 in Rimini an der 10. Gelato World Cup. In der Coffee-Arena werden die italienischen Meister in den Kategorien Barista, Brewers Cup und Cup Tasters ermittelt, die an der WCC-Weltmeisterschaft in Melbourne teilnehmen werden, während das Weltfinale in der Kategorie Cup Tasters in Warschau stattfinden wird. In der Bakery Arena finden schließlich vom Richemont-Club organisierte Vorführungen und Vorträge mit internationalen Gästen sowie spezielle Schulungen für junge Leute statt.

Für diejenigen, die die Sigep-Veranstaltung nicht verpassen wollen, aber nicht reisen können, wird die Digitale Agenda vom 26. bis 28. Januar aktiv sein.

