ORF-Radios: Das FM4-Programm zu den Feiertagen

Wien (OTS) - Alle Jahre wieder stimmt FM4 mit Feiertagsspecials und Jahresrückblicken auf die Feiertage ein - mit „Weihnachten im Sumpf“, „Schall und Weihrauch“, den „FM4 Doppelzimmern“ mit spannenden Gästen und vielen anderen besonderen Sendungen.

Der Fahrplan durch die Highlights des FM4-Feiertagsprogramms:

Mittwoch, 22. Dezember 2021

„House of Pain“ (22.00-24.00 Uhr) im Rückblicks-Fieber: Das gesamte Sendungsteam schaut im Studio vorbei. Paul Kraker, Medina Rekic, Christian Holzmann, David Pfister, Milo Bauer und Doc Nachtstrom präsentieren ihre rockenden Lieblingsalben 2021. In einer Spezial-Basement-Show zelebrieren auch Alex Augustin, Rainer Springenschmid und Christoph Sepin ihre heurigen Punk- und Postpunk-Hits.

„Sonja & Bernd: Endgame“ (00.00-01.00 Uhr) mit Eva Deutsch und David Pfister: Sonja & Bernd reisen kurz vor dem Heiligen Abend mit dem Auto zu Sonjas Familie ins Burgenland. Mit dabei ist auch Sonjas Cousine Klara (FM4-Moderatorin Alica Ouschan), die während der Autofahrt merkt, dass es zwischen Sonja und Bernd kriselt. Eine bedrückend besinnliche, aber auch berauschende Reise in die emotionalen Unterwelten des FM4-Pärchens.

Freitag, 24. Dezember 2021

„Unter Tannen“ (13.00-14.00 Uhr) mit Alex Augustin: Die hässlichsten, aber effektivsten Last-Minute-Geschenke? Wie kehrt man am Abend die Verwandtschaft schnell wieder raus? Und welche magenberuhigenden Dinge eignen sich gut für den Tag nach Weihnachten? Alex Augustin hat allerhand Tipps parat. Außerdem gibt es noch „schnelle selbstgemachte Geschenke“: Gemeinsam mit Gästen werden aus Wäschekluppen, Papiersackerln und diversen anderen Dingen, die man nie braucht, noch mehr Dinge, die man ganz sicherlich auch nicht braucht, gebastelt. Und natürlich plaudert sie am Telefon mit Anrufer/innen.

„Connected“ (15.00-19.00 Uhr) mit Christoph Sepin: ein Chill-Out-Nachmittag mit Musik zum Entspannen, eine Feiertagsplaylist der Raritäten und Favourites und Messages von befreundeten Acts aus dem FM4-Universum.

„FM4 Sounds like Christmas“ (19.00-22.00 Uhr) mit Lisa Schneider:

Die allerschönsten FM4-Lieder passend zum Heiligen Abend - Lisa Schneider begleitet die Hörer/innen nach der Bescherung oder auch einfach beim gemütlichen beisammen sitzen mit allen Weihnachtssongs, die da draußen Abseits von „Stille Nacht“ und Wham! sonst noch existieren. Let’s have a Christmas ball!

„Weihnachten im Sumpf“ (22.00-00.00 Uhr) mit Katharina Seidler und Thomas Edlinger: Die beiden laden unter dem Motto „Haut die Tanne in die Pfanne“ zur diesjährigen Besinnlichkeitsklausur des Sumpfes. Ihre formidablen Gäste Clara Frühstück und Oliver Welter bewerten X-Mas-Songs und erforschen das weihnachtliche Potential von Schuberts „Winterreise“.

Samstag, 25. Dezember 2021

„FM4 Schall und Weihrauch“ (13.00-15.00 Uhr) mit Antonia Stabinger und Stefan Elsbacher: Wenn das Krisenkind endlich weg ist, tanzen die beiden auf dem Tisch. Sie schenken sich nichts, aber dafür jede Menge reinen Wein ein. Zu Gast ist die Influencerin und Autorin Astrid Aschenbrenner a.k.a. Wienerkind, die erzählt, wie man während der Feiertage den Verstand behält und dabei auch noch nachhaltig ist. Eine angenehm unheilige Sendung, liebevoll verziert mit köstlichen Comedy-Einlagen und fein gespickt mit besinnungsloser Festtagsmusik.

Sonntag, 26. Dezember 2021

„FM4 Doppelzimmer“ (13.00-15.00 Uhr): Bei Elisabeth Scharang ist Mavie Hörbiger zu Gast. „Ich mag das Extreme, ich mag relativ weit weg von mir selber gehen“, sagt die Schauspielerin über ihre Arbeit. Sie spricht über ihre Kindheit im katholischen Bayern, über ihre Familie, übers Theater in der Pandemie, über Genderstereotypen und erlebten Sexismus, dem sie sich widersetzt: „Ich will nicht nur das Püppchen spielen, ich weiß ja, was ich kann!“ Und Hörbiger bringt Musik ins „FM4 Doppelzimmer“ mit - von Punk über Soap & Skin bis zu Udo Jürgens.

Montag, 27. bis Donnerstag, 30. Dezember 2021

„FM4 Rewind“ (13.00-14.00 Uhr): Der ganz persönliche Jahresrückblick von Fixsternen aus dem FM4-Universum - ihre bewegendsten Erlebnisse, größten Höhepunkte und Lieblingslieder der letzten zwölf Monate. Mavi Phoenix erinnert sich an seinen ersten Auftritt mit neuer Stimme und neuer Liveband auf dem Popfest. Florence Arman spricht über ihre Wurzeln und ihre musikalische Familie. Bibiza schwärmt von der Energie im Sommer ohne Lockdown und Voodoo Jürgens erinnert sich an ein Jahr mit Filmdrehs und Autofahrten durch Österreich.

Mittwoch, 29. Dezember 2021

„Sonja & Bernd: Sonja und Robin“ (00.00-01.00 Uhr) mit Eva Deutsch und David Pfister: Sonja & Bernd sind kein Pärchen mehr. Beide haben sich dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Sonja hat bereits nach ein paar Tagen einen neuen Freund, den großgewachsenen Yoga-Lehrer und Influencer Robin. Auch Bernd hat sich schnell nach jemand anderem umgeschaut. Wie wird Sonja auf die neue Frau an Bernds Seite reagieren?

Donnerstag, 30. Dezember 2021

„Soundpark mit Jahresrückblick“ (19.00-22.00 Uhr) mit Lisa Schneider: Sie schaut zurück auf das sehr erfolgreiche, österreichische Musikjahr 2021. Zu Gast im Studio sind Soundparkredakteur/innen und -freund/innen, die von ihren Lieblingsalben, Lieblingssongs und Lieblingslivemomenten erzählen. Es wird über Highlights wie das Popfest, die FM4 Summer Sessions, die FM4 Private Sessions, die FM4 Blockparties und vieles mehr gesprochen.

„Tribe Vibes“ (22.00-24.00 Uhr) mit DJ Phekt & Trishes: Die größten Knaller-Beats, die mitreißendsten Rap-Texte und was uns dazwischen und darüber hinaus noch mitgerissen hat in diesem HipHop-Jahr – kompakt zusammengefasst im „Tribe Vibes“-Jahresrückblick.

Freitag, 31. Dezember 2021

„FM4 Jahrescharts Top 100“ (10.00-19.00 Uhr): Die 100 besten Songs des Jahres 2021, ausgewählt von der FM4-Musikredaktion - mit Julie McCarthy, Eva Deutsch und Christoph Sepin

„Die vorletzte Show“ (19.00-22.00 Uhr) mit Susi Ondrusova: Kaum zu glauben, aber nach dem neunstündigen Hit-Programm der „FM4 Jahrescharts“ geht das perfekte Musikprogramm für den Vorglüh-Abend gleich weiter: FM4-Acts blicken auf ihr 2021 zurück und sprechen über ihre Lieblingssongs für die Silvesternacht. Ob Britney Spears oder die Beatles, Slayer oder St. Vincent - alles außer Walzer!

„Die letzte Show“ (22.00-02.00 Uhr) mit Emily Busvine und Alex Wagner: Omikron und die vierte Welle, Kurz und die Inseraten-Affäre, die Taliban erobern Afghanistan, Sturm auf das Kapitol in Washington, Trump dankt ab, Merkel geht, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche und Waldbrände – 2021 war wieder mal ein ereignisreiches Jahr. Vielleicht zu ereignisreich. Vielleicht reichts jetzt langsam auch mal 2021, lass 2022 auch noch was über! Und nicht, dass die Welt über Silvester plötzlich in Ordnung käme, aber ein bisschen Hoffnung und Zahlenmagie steckt natürlich in jeder Silvesternacht. Natürlich mit Pummerin, Donauwalzer und Musikwünschen der Hörer/innen und auf fm4.ORF.at kann abgestimmt werden, welcher Song zuerst im neuen Jahr gespielt werden soll.

Samstag, 1. Jänner 2022

„FM4 Doppelzimmer“ (13.00-15.00 Uhr): Elisabeth Scharang spricht am ersten Tag des Jahres mit dem Politologen Peter Filzmaier.

Mittwoch, 5. Jänner 2022

„Sonja & Bernd: Sigrid und Bernd“ (00.00-01.00 Uhr) mit Eva Deutsch und David Pfister: Nachdem Sonja & Bernd zu Weihnachten Schluss gemacht haben, werden die Karten im neuen Jahr komplett neu gemischt. Sonja harmoniert mit ihrem neuen Freund Robin, Bernd ist glücklich und zufrieden mit seiner neuen Partnerin Sigrid. In der Wohnung von Bernd treffen die vier zufällig aufeinander. Ein perfides Match zwischen verletzten Gefühlen, gekränktem Stolz und flirrenden Pheromonen beginnt.

Donnerstag, 6. Jänner 2022

„Das magische Auge live aus dem Swingerclub“ (13.00-14.00 Uhr) mit Berni Wagner, Leopold Toriser, Elias Hirschl und Antonia Stabinger:

Live aus dem Sternswingerclub werden die neuesten Forschungsergebnisse der Astrologie gesendet. Dr. Elias Hirschl, DDr. Leopold Toriser, DDDr. Berni Wagner und DDDDr. Phil Antonia Stabinger – bekannt aus Comedy und Literatur – sagen ihren Anrufer/innen die persönliche Liebeszukunft voraus. Die beste von hier bis zum Uranus – garantiert kompetent und evidenzbasiert! Untermalt von leidenschaftlicher Musik aus dem tiefsten Schlund des Universums:

Sphärenklänge und kosmische Swingungen galore.

Außerdem ... gibt es am 25. Dezember und 1. Jänner von 15.00 bis 19.00 Uhr weitere Ausgaben von „FM4 Lieblingslieder“, wo wieder jede Menge All-Time-Lieblingslieder zelebriert werden. Dazu gehören Favoriten der FM4-Redaktion, Vorzeigehits von Lieblingsbands und natürlich auch die Greatest Hits der FM4-Community. Weiters wird traditionell während der Feiertage die „Homebase“ zum abendlichen Wunschprogramm „Homebase Parade“ (19.00-22.00 Uhr).

