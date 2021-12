TPA Steuerberatung gewinnt Tax Tech Award

Wien (OTS) - Die Organisatoren der Tax Tech Konferenz haben den „Tax Tech Award“ ins Leben gerufen, der dieses Jahr erstmals in fünf Kategorien verliehen wurde. Dieser Award prämiert die innovativsten Köpfe und Leistungen der Tax Tech Branche – mit der Auszeichnung der kürzlich präsentierten „TPA Connect App“ durfte sich das renommierte Steuerberatungsunternehmen TPA in der Kategorie „Das beste Tax Tech Projekt“ über den Sieg freuen.

Zum besten Tax Tech Projekt: Die TPA Connect App.



Bessere Steuerung und Optimierung der steuerrelevanten Arbeitsabläufe ist für viele Unternehmen eine Herausforderung. TPA hat mit seiner neuen Kommunikationsplattform „TPA Connect“ einen enormen Schritt zur zukünftigen Effizienzsteigerung beigetragen. Die App ist eine digitale Kommunikationsplattform, die die Zusammenarbeit zwischen Kunden von TPA und ihren Beratern wesentlich erleichtert. Die Vorteile der App: 24/7 Verfügbarkeit und Abrufbarkeit aller Unterlagen, einfachste Übermittlung und die Möglichkeit, gemeinsam und zeitgleich mit den Kunden an wichtigen Dokumenten zu arbeiten. Die Freigabeprozesse sind effizienter und all das unter strengster Einhaltung der Datensicherheit. Die App ist für Kunden des Unternehmens kostenlos.

Federführend bei dem Projekt „TPA Connect“ sind die TPA Partner Veronika Seitweger, Robert Lovrecki und Dieter Pock sowie Projektleiter Andreas Pichler,Roland Griesser und Leopold Regner, beide IT Projektmanager bei TPA. Veronika Seitweger zum Tax Tech Award „ Wir freuen uns riesig über diese tolle Auszeichnung. Wir haben in die Entwicklung der TPA Connect App unser Know-how und Herzblut gesteckt und der Award bestätigt uns, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. “ Robert Lovrecki weiter: „ TPA Connect bringt große Vorteile für unsere Kunden. Sie profitieren von der enormen Erleichterung in der Handhabung der Daten und von der Reduktion der teilweise sehr aufwändigen Arbeitsschritte. “ Dieter Pock abschließend: „ Wir sehen unsere Aktivitäten im Tax Tech Bereich als zukunftsweisend und versuchen, alle durch die Digitalisierung zur Verfügung stehenden Vorteile für unsere Kunden auszuschöpfen. “

Mehr Informationen zur TPA Connect App: www.tpa-connect.app

Zum Tax Tech Award:



Die Organisatoren der Tax Tech Konferenz haben die Tax Tech Awards ins Leben gerufen. Die eingereichten Projekte werden von einer unabhängigen Expertenjury bewertet und damit die innovativsten Köpfe der Tax Tech Branche, besondere Leistungen sowie herausragende Projekte ausgezeichnet. Prämiert wurde am 6.12. in folgenden Kategorien: Das beste Tax Tech Projekt; Das beste Tax Tech Unternehmen; Der digitalste CFO / Head of Tax; Die digitalste Steuerberaterkanzlei und Die innovativste Steuerabteilung (in-house).

https://taxtech.at/awards/

Über TPA: Zahlen und Fakten



TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung, Personalverrechnung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

