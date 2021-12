Der weltweit führende Makler CAPEX.com stellt ThematiX vor, die jüngste Ergänzung seiner „X"-Produktlinie

Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) - Über ThematiX können Benutzer von CAPEX.com mit beliebten Unternehmen handeln, die in vorgefertigten Aktienkategorien gruppiert sind, die auf bestimmten Branchen und Trends wie Social Media, Energie, Krypto oder Elektrofahrzeugen basieren.

Das neue CAPEX.com-Produkt ermöglicht den Benutzern den Handel mit mehreren Aktien der weltweit größten Unternehmen aus verschiedenen Branchen, Marktbewegungen oder populären Themen, indem sie eine einzige Position eröffnen. ThematiX erleichtert ihnen das Tracking und die Überwachung der Performance der Aktien, an denen sie interessiert sind, denn sie können die genaue Gewichtung und Bedeutung jedes Unternehmenswertes, der in jedem Thema enthalten ist, überprüfen.

ThematiX ist der dritte Start der CAPEX.com „X"-Dienstleistungsreihe, die darauf abzielt, die globale Wahrnehmung des Online-Handels zu verändern und komplexe Produkte und Märkte in zugängliche Werkzeuge und Ressourcen für Investoren zu verwandeln. Dazu gehören bereits StoX, ihr urheberrechtlich geschützter, ungehebelter Aktienhandel, und QuantX, ein innovativer Portfolio-Builder, mit dem innerhalb weniger Minuten vollständig maßgeschneiderte Anlageportfolios nach den vom Kunden festgelegten Parametern erstellt werden können.

Wasim Zayed, Geschäftsführer von Key Way Investments Ltd, dem Unternehmen, das CAPEX.com unter der CySEC-Regulierung betreibt, sagte:

„ThematiX hilft uns, unser neues Dienstleistungsangebot zu erweitern und Trader dabei zu unterstützen, ihre Anlagemöglichkeiten weiter zu diversifizieren und ihren Handel zu erweitern. Seine Schönheit und Benutzerfreundlichkeit beruhen auf der Gruppierung der heißesten Themen, die auf den Märkten von Interesse sind. Unser Team hat bei der Zusammenstellung jedes ThematiX-Portfolios viel Mühe und Überlegung in die Waagschale geworfen, so dass es auch die am höchsten bewerteten Aktien der Welt enthält. Über ThematiX können Benutzer mit den neuesten Storys des Marktes handeln, neue Anlageideen entdecken und Prognosen erstellen. Social Media, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und alles, was sonst noch in der Welt herumschwirrt, sind Teil unseres neuen und spannenden ThematiX!"

Informationen zu CAPEX.com

CAPEX.com ist eine führende weltweit tätige Handelsplattform, die ihren Nutzern Fachwissen, Tools und Ressourcen zur Verfügung stellt, um einem weltweiten Publikum die Märkte zugänglich zu machen und ein maßgeschneidertes Handelserlebnis zu bieten. Seine professionellen Handelsplattformen, die zuverlässige technologische Infrastruktur und die transparenten Handelsbedingungen haben das Unternehmen zu einem der angesehensten Broker auf der internationalen Bühne gemacht.

CAPEX.com verfügt über eine globale Präsenz und regionale Expertise und besitzt Betriebslizenzen von CySEC - Zypern, ADGM FSRA - Abu Dhabi, FSA - Seychellen und FSCA - Südafrika.

