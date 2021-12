Gaal/Jankovic: Neue Gemeindewohnungen in attraktiver, zentraler Lage

Kleines, aber feines Projekt in der Schönbrunner Straße 76; der Baustart ist für Ende 2024 geplant

Wien (OTS) - Der neue Gemeindebau wird an der Kreuzung Schönbrunner Straße und Reinprechtsdorfer Straße, im Herzen des 5. Bezirks und in prominenter Lage, realisiert. Auf die rund 60 künftigen Gemeindebewohner*innen wartet ein sehr lebenswertes, modernes, ökologisches und dennoch leistbares Zuhause.

„In Wien schreiben wir die Erfolgsstory des sozialen Wohnbaus konsequent fort. Auch der neue Gemeindebau an der Schönbrunner Straße bietet praktisch alles für eine hohe und moderne Lebensqualität im Alltag: so etwa auch eine Gemeinschaftsterrasse, nachhaltige Energieversorgung, beste öffentliche Infrastruktur sowie fußläufige Anbindung an die Linie U2. Das Naherholungsgebiet Wienerberg rückt somit ebenso wie der Rathausplatz gleich in die Nähe“, unterstreicht Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Bezirksvorsteherin Margareten Silvia Jankovic meint dazu: „Wohnen ist ein Grundbedürfnis und muss für alle gut leistbar sein! Der kommunale Wohnbau hat eine lange Tradition, und wir sind stolz auf die vielen, prächtigen Gemeindebauten im Bezirk. Doch wir ruhen uns nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit aus, und deshalb freue ich mich über alle Maßen, dass nach 25 Jahren wieder ein Gemeindebau in unserem Margareten, und noch dazu beim Tor in den 5. Bezirk in der Reinprechtsdorfer Straße, errichtet wird.“

Gemeinschaftsraum im Dachgeschoss und Photovoltaikanlage

Der achtgeschossige Neubau wird rund 15 Wohnungen (48 bis 98 m2) sowie eine Gewerbefläche umfassen. Im Dachgeschoss sind außerdem ein Gemeinschaftsraum samt Kochnische und eine Gemeinschaftsdachterrasse geplant.

Ein besonderer Fokus des Neubauprojekts liegt auf der Verwendung von ökologischen Baustoffen, der ausreichenden Beschattung zur Vermeidung sommerlicher Überwärmung sowie nachhaltigen Energieversorgung durch Photovoltaik.

Damit bekommt Margareten seinen 63. Gemeindebau!

„1996 wurde der letzte Gemeindebau in Wien Margareten errichtet. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass zu den insgesamt 62 Wohnhausanlagen, die Wiener Wohnen derzeit im fünften Wiener Gemeindebezirk verwaltet, bald ein neuer, attraktiver Gemeindebau hinzukommt, der eine tolle Wohnqualität bieten wird“, so Wiener Wohnen Direktorin Karin Ramser. (Schluss)

