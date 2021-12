Cesár Sampson ist Ehrenbotschafter für Jane Goodall

Wien (OTS) - Der Sänger und Produzent setzt sich aktiv für ganzheitlichen Artenschutz ein und wurde von Primatenforscherin Jane Goodall zum Ehrenbotschafter ihres Institutes in Österreich ernannt. Im Dezember wirbt Sampson gemeinsam mit dem Jane Goodall Institute Austria dafür, einen (Weihnachts-)Baum in Afrika zu pflanzen und der Klimakrise entgegenzuwirken.

In einem Interview bezeichnete der Sänger und Songschreiber die Umweltikone als sein wichtigstes weibliches Role Model neben seiner Mutter. 2019 kam es zum ersten Treffen als Jane Goodall von Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Große Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen wurde. Cesár Sampson sang für sie. Beim Gespräch im Anschluss verstanden sich beide auf Anhieb und blieben seither in Kontakt.

Cesár Sampson, der 2018 für Österreich beim Eurovision Song Contest in Lissabon den 3. Platz belegte, sind Natur- und Umweltschutz ein großes Anliegen. Der überzeugte Vegetarier unterstützt das Jane Goodall Institute Austria bei öffentlichen Auftritten und hilft die Botschaft der Grande Dame der Primatenforschung zu verbreiten: „ Jede und jeder kann etwas tun um unsere Welt lebenswerter für Menschen, Tiere und Natur zu machen “, ist Cesár Sampson überzeugt. Und das tut er laufend. Im November 2021 wurde er von Jane Goodall zum Ehrenbotschafter ernannt.

„ Ich bin sehr dankbar für diese Ehrenbotschaft. Sie repräsentiert für mich persönlich auch eine Verantwortung unsere gemeinsame Mission zur Bewahrung dieses Planeten immer mit Herz und Seele zu verfolgen und niemals die Hoffnung zu verlieren “, sagt Cesár Sampson.

Cesár Sampsons Weihnachtsbaum steht in Afrika

Aktuell unterstützt der Musiker und Produzent, der jahrelang als Sozialarbeiter tätig war, die Kampagne „Mein Weihnachtsbaum steht in Afrika“ des Jane Goodall Institute Austria. Für nur 6 Euro sorgt die NPO für Aufzucht und Pflege der Setzlinge in Uganda und Burundi. Die Spender:innen erhalten als Dank eine Urkunde – die sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk eignet. In den vergangenen Jahren konnte das Jane Goodall Institute Austria mehr als 2 Millionen Bäume in Afrika pflanzen. Angesichts der Klimakrise ein wichtiger Beitrag, sind sich Cesár Sampson und Doris Schreyvogel, Geschäftsführerin des Jane Goodall Institute Austria einig.

„ Cesár Sampson ist ein absolut authentischer Ehrenbotschafter. Wie Jane Goodall schafft er es Grenzen zu überwinden. Durch seine Musik und indem er einen Dialog mit den Leuten beginnt, die sich noch nicht so intensiv mit Klimaschutzthemen auseinandergesetzte haben, trägt er zu einer Veränderung und zur Bewusstseinsbildung bei. Wir sind sehr dankbar, dass er unsere Arbeit für den Erhalt der Artenvielfalt so tatkräftig unterstützt “, so Doris Schreyvogel.

