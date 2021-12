Pedri gewinnt den Golden-Boy-Award 2021 - und trifft mit einem neuen Partner bereits Vorkehrungen für die Zukunft

Sternstunde für Barcas Wunderkind Pedri (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Der spanische Jugendnationalspieler und Mittelfeldspieler des FC Barcelona, Pedro González López „Pedri“, ist der beste Nachwuchsspieler des Jahres 2021. Mit dem Gewinn des Golden-Boy-Awards erreicht das Ausnahmetalent einen weiteren Meilenstein. Um auch zukünftig auf einem Topniveau zu spielen, wird Reboots, führender europäischer Anbieter für Recovery Boots und Pants, neuer Partner von Pedri und unterstützt zukünftig die Regeneration des Jungstars.

Die italienische Sportzeitung Tuttosport kürt Pedri (19) mit dem Golden-Boy-Award zum besten U-21-Spieler Europas. Er tritt damit die Nachfolge von Erling Haaland an (Borussia Dortmund). Pedri ist Mittelfeldspieler beim spanischen Erstligisten und fünfmaligen Champions League Sieger FC Barcelona. Er zählt zu den Top-Talenten aus Spanien und wird als Teil der nächsten goldenen Fußball-Generation gehandelt. „Ich bin überwältigt und dankbar. Hinter dieser Auszeichnung steckt viel Arbeit und es tut gut zu wissen, dass meine Leistung sich auszahlt. Ich hoffe ich kann damit als Vorbild für viele junge Sportler vorangehen”, sagte Pedri. Auch von der französischen Fußball-Fachzeitschrift France Football wurde er kürzlich mit der Kopa Trophy zum besten U21-Spieler des Jahres gekürt.

Jungstar kooperiert mit Sports Tech Start-up

Nach über 73 Saisonspielen steht Pedri noch immer voller Energie auf dem Platz. Dazu trägt nicht nur das junge Alter des Youngsters bei. Eine angemessene Balance aus Training und Regeneration ist die Grundlage für langfristigen sportlichen Erfolg. Damit der Golden Boy sein Trainings- und Spielpensum auch zukünftig aufrecht erhalten kann, stattet Reboots ihn mit innovativen Regenerationsprodukten wie den Reboots Go Recovery Pants aus. Die Kompressionsmassage der Reboots Recovery Pants und Boots beschleunigt seine Regeneration, sodass er schneller und mit leichten Beinen bereits am Tag nach einem Spieloder einem harten Training wieder hundert Prozent geben kann. „Pedri ist jung und vollerEnergie.

Einer dieser Faktoren ist beeinflussbar. Profifußballer sehen sich einem extremen Leistungsdruck ausgesetzt. Um diesem langfristig standhalten zu können, ist es notwendig, dem Körper Pausen einzuräumen. Reboots holt das Beste aus den Regenerationsphasen von Pedri heraus”, meint Tom Keller, Gründer von Reboots.

ÜBER REBOOTS

Reboots ermöglicht ambitionierten Sportlern eine Regeneration auf Top-Level. Egal ob Profi oder Hobbysportler: Recovery is everything. Mit den Reboots Recovery Boots und Pants verschaffen sich Athleten einen Wettbewerbsvorteil, mit dessen Hilfe sie ihre maximale Leistungsfähigkeit nach harten Sporteinheiten schneller wieder erreichen können. Spitzensportler, Vereine und Physiotherapeuten in ganz Europa setzen auf Reboots, um die eigenen sportlichen Ziele nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen. Weitere Informationen über Reboots finden Sie unter reboots.com.

