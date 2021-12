Internationale Auszeichnung für 3SI Immogroup-Projekte

International Property Award: Zweifache Prämierung für Wiener Immobilienentwickler

Wien (OTS) - Der Wiener Zinshausentwickler 3SI Immogroup wurde aus einer Vielzahl internationaler Bewerbungen mit dem „International Property Award 2021“ für seine beiden Vorzeigeprojekte „The Masterpiece“ und „The Unique“ ausgezeichnet.

Alljährlich kürt eine internationale Jury von Immobilienentwicklern bis Einrichtungsdesignern die weltweit besten Projekte aus den Kategorien Architektur, Development, Interior Design und Real Estate mit dem „International Property Award“ des Jahres. Die Entscheidungen über die Preisträger werden dabei von einer internationalen, unabhängigen Fachjury getroffen, die Jurymitglieder aufgrund ihres Fachwissens im Zusammenhang mit der Planung, Entwicklung und Vermarktung von Immobilien ausgewählt.

„ Als österreichisches Familienunternehmen sind wir besonders stolz, dass wir heuer mit unseren Immobilienprojekten „The Masterpiece“, einem prunkvollen Stilaltbau in der Wiener Innenstadt und „The Unique“, einem einzigartigen Villenarrangement in Wien Döbling, in zwei unterschiedlichen Kategorien prämiert wurden! “, freut sich Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, über die aktuellen Auszeichnungen der hohen Qualität. „Solche Prämierungen zeigen uns, dass wir in der Immobilienentwicklung alles richtig machen – und auch weiterhin auf hochwertige Materialien, heimische Baufirmen und hohe Investments für unsere Projekte setzen werden!“, betont Schmidt.

Mit dem International Property Award werden Unternehmen für Wohn- und Gewerbeimmobilien aus neun Regionen der ganzen Welt – darunter auch Europa – ausgezeichnet. Die Preise werden für die Qualität des Designs, der Konstruktion und der Präsentation einzelner Immobilien und Immobilienentwicklungen, der Inneneinrichtung, der Architektur und des Marketings vergeben. Deshalb gilt ein solcher Award als weltweit anerkanntes Gütesiegel für hervorragende Leistungen.

Das 3SI-Projekt „The Masterpiece“ wurde in der Kategorie „Residential Redevelopment/Renovation“ (Sanierung/Renovierung von Wohngebäuden) als Fünf-Sterne-Gewinner zum besten Projekt gekürt. Das 1912 erbaute Gründerzeithaus (Nutzfläche rund 3.698 m²) wurde stilvoll generalsaniert und durch den Ausbau des Dachgeschoßes um eindrucksvolle 900 Quadratmeter erweitert. Jede der insgesamt acht Dachgeschoß-Wohnungen begeistert dabei mit einem Traumblick über Wien Richtung Schönborn Park und Rathaus. „ Klare Vorgabe für das Bauprojekt „The Masterpiece“ war, das Haus und jede einzelne Wohnung auf den neuesten technischen Stand zu bringen und zeitgleich den stilvollen Altbau-Charme des Hauses zu erhalten bzw. wiederherzustellen “, betont Schmidt. Dies überzeugte schlussendlich auch die internationale Jury.

Das zweite Siegerprojekt ist „The Unique“, das in der Kategorie „Residential Property“ (Wohnimmobilien) ebenso als Gewinner mit einem Award ausgezeichnet wurde. Hier entstehen am Südhang des Hackenbergs in Wien Döbling, einem der begehrtesten Wohngegenden Wiens, 17 edle und stilvolle Villen. „ Mit „The Unique“ heben wir uns auf allen Ebenen von klassischen Neubauprojekten deutlich ab. Die 17 exklusiven Villen im Bauhausstil Walter Gropius‘ bieten neben rund 300 m2 Eigengrund und rund 130 m2 Nutzfläche auch private Saunen und Pools “, beschreibt Michael Schmidt das zweite Siegerprojekt.

