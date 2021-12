Damit Infrastrukturmanager ruhi schlafeb können

Taipeh (ots/PRNewswire) - In der Abenddämmerung des 09. November 1965 wurden der gesamte Staat New York, Teile von sieben angrenzenden Staaten und die kanadische Provinz Ontario in Dunkelheit getaucht. Ein stark belastetes Schutzrelais im Süden Ontarios war ausgefallen, was zu einer Kette weiterer Ausfälle führte, als die Last übertragen wurde und andere Stromleitungen überlastet wurden. Der Stromausfall war einer der größten in der Geschichte und fiel in die Hauptverkehrszeit. 800.000 Menschen saßen in der New Yorker U-Bahn fest, Millionen von Pendlern wurden aufgehalten und Tausende saßen in Bürogebäuden, Aufzügen und Zügen fest.

Glücklicherweise sind Stromausfälle dieses Ausmaßes selten, aber Stromausfälle können fast jedes Netz treffen, und es ist eine unangenehme Wahrheit, dass viele Stromnetze weltweit Anzeichen von Überlastung aufweisen. Die Überkapazitäten, die erforderlich sind, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten (und die Lichter am Leuchten zu halten), sind einfach zu gering, so dass Stromausfälle oder Spannungsabfälle nicht ausgeschlossen werden können.

Dies sind Alptraumszenarien für jeden, dessen Aufgabe es ist, kritische Systeme wie medizinische Geräte, industrielle Automatisierungssysteme, Sicherheitsüberwachungssysteme oder Transportmittel am Laufen zu halten. Infrastrukturmanager wissen, dass eine hochwertige unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ihnen etwas Unbezahlbares beschert: Zeit. um Ersatzgeneratoren hochfahren oder das System sanft herunterfahren zu können und Schäden an den Geräten zu vermeiden.

Asian Power Devices (APD) ist seit langem führend in der Entwicklung professioneller Lithium-Ionen-USVs. Mehr als 10 % des Umsatzes fließen jährlich in Forschung und Entwicklung:

„Die professionellen Teams der Abteilung für unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme von APD verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung und sind langfristige strategische Partner vieler weltbekannter europäischer, amerikanischer und japanischer Unternehmen. Wir nutzen unsere Stärken in der innovativen Forschungs- und Entwicklungstechnologie, um unseren Kunden maßgeschneiderte USV-Designs und Fertigungsdienstleistungen anzubieten." - Peter Hu, General Manager des Geschäftsbereichs Uninterruptible ower System von APD

Die neuesten Lithium-Ionen-USVs von APD haben eine Lebensdauer von 10 Jahren - mehr als das Doppelte der Lebensdauer von Blei-Säure-USV-Produkten - und eine um 53 % geringere Größe im Vergleich zu ähnlichen Produkten in der Branche, was zuverlässigen Schutz bietet, wo er benötigt wird.

Alle Lithium-Ionen-USV-Produktserien von APD verfügen über die Sicherheitszertifizierungen UL 1973 und IEC 62133 sowie über hervorragende thermische Eigenschaften, die einen sicheren Betrieb überall dort garantieren, wo sie eingesetzt werden. Unterstützt wird dies durch ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) mit ausgefeilten doppelten Schutzfunktionen und präzisen Algorithmen zur Schätzung des Gesundheitszustands (SOH) und des Ladezustands (SOC), die den Betriebszustand der Batterie in Echtzeit überwachen und so die Zuverlässigkeit und Leistung des Systems verbessern und die Lebensdauer der Batterie verlängern.

In einer Krankenhausumgebung können Infrastrukturmanager beruhigt sein, da die kleinen und leichten, nach UL 60601-1 zertifizierten Lithium-Ionen-USVs von APD nachweislich Ableitströme und elektromagnetische Störungen wirksam reduzieren. Das gewährleistet einen wirksamen Schutz der medizinischen Geräte, selbst bei kleinen medizinischen Diagnose- und Behandlungswagen.

Die reiche Erfahrung von APD hat dazu geführt, dass das Unternehmen ein langfristiger Partner vieler erstklassiger globaler Unternehmen für industrielle Steuerungen und medizinische Geräte in ganz Europa, den Vereinigten Staaten und Japan geworden ist, wobei es seine hervorragenden kundenspezifischen F&E-Fähigkeiten nutzt. APD verfügt über ein Sicherheitslabor auf höchstem Niveau, das seinen Kunden unter anderem dabei hilft, am schnellsten in der Branche Produktzertifizierungen zu erhalten, was ihre Markteinführungszeit erheblich verkürzt und ihnen seit vielen Jahren Auszeichnungen für den „besten Qualitätssupport" und für hervorragende Qualität einbringt.

Die Lithium-Batterie-USV von APD bietet den Kunden eine neue Erfahrung mit geringer Größe, langer Lebensdauer und Sicherheit. Finden Sie Ihre unter https://www.apd.com.tw/en/our-products/apd-lithium-ion-ups/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1696831/APD_Lithium_ion_UPS.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Peter Hu,

+86-755-8524-5541