FPÖ-Schnedlitz zu NEOS-Chefin Meinl-Reisinger: „Die politische Braut, die sich mit allen traut!“

Unterstützung für Alexander van der Bellen bei der Bundespräsidentschaftswahl offenbar erste Vorleistung für die pinke Regierungsbeteiligung!

Wien (OTS) - Die heutige Pressestunde der NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger war ein Lehrbeispiel für den „politischen Jahrmarkt“ und hat einmal mehr gezeigt, dass die NEOS ihrer Beliebigkeitslinie treu bleiben: Egal wer ein politisches Angebot macht, ob die ÖVP mit Karl Nehammer oder die SPÖ mit den Grünen – die Neos legen sich hin und sind mittendrin statt nur dabei. Einzig in ihrer Kritik gegen die FPÖ hat Meinl-Reisinger den vergleichbaren Schaum vor dem Mund wie auch ihre Kollegen von ÖVP, SPÖ und den Grünen. Da wird schon einmal ohne mit der Wimper zu zucken geschimpft und mit Fake-News argumentiert, dass sich die Balken biegen. Das muss diese oftmals geforderte „Abrüstung der Worte“ sein, so heute der Generalssekretär der FPÖ, NAbg. Michael Schnedlitz in einer Reaktion auf die ORF-Pressestunde.



Während die Chefin der pinken Minderheitspartei mit nachweislichen Fake-News über eine angebliche Medikamentenempfehlung von Herbert Kickl zu punkten versuchte, zeigte sie sich als „willige Braut“ sowohl für die ÖVP unter Karl Nehammer aber auch für eine links-liberale Zusammenarbeit mit SPÖ und Grünen bereit. Die erste Vorleistung dürfe dabei die Bundespräsidentschaftswahl von Alexander van der Bellen sein, den die NEOS offenbar bei seiner Wiederkandidatur unterstützen wollen. Van der Bellen ist ja offensichtlich für jede Art der Zusammenarbeit zu gewinnen, wichtig ist ihm dabei nur, dass er kann in der Hofburg bleiben kann. Einerseits hat er in den vergangenen Monaten der ÖVP im Zuge ihrer Justizskandale die Mauer gemacht – andererseits wäre er auch einer links-liberalen Koalitionsvariante sicherlich nicht abgeneigt. Die Signale von Meinl-Reisinger in diese Richtung waren jedenfalls eindeutig. Sie ist halt die politische Braut, die sich mit allen traut. Das lässt tief blicken, so Schnedlitz.



