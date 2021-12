ÖAMTC: Ruhiges Verkehrsaufkommen

Wien (OTS) - Recht ruhiges Verkehrsaufkommen verzeichneten am Sonntag die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Zwar gab es regen Zustrom in die Skigebiete, Verzögerungen und Parplatzknappheit wurden aber einzig auf der L48 in Vorarlberg bei Bödele gemeldet. Zu Verkehrsbehinderungen kam es wegen Schneeverwehungen. Im Gebiet St.Radegund bei Graz mussten die Radegunderstraße (L319) und Rinneggerstraße (L329) gesperrt werden. In Kärnten wurden die Mallnitzer Straße (B105) zwischen Obervellach und Mallnitz, sowie die Mölltalstraße (B106) im Bereich Möllbrücke als „schwer passierbar“ gemeldet. Die Anzahl der Schneekettenpflichten verringerte sich am Sonntag bundesweit auf rund zwanzig.

Aktuelle auch zu den Kettenpflichten:

www.oeamtc.at/verkehrsservice

www.oeamtc.at/apps

