Tierschutz Austria trauert um bekannte Wiener Schauspielerin und Tierfreundin Gertraud Jesserer

„Der tragische Tod von Gertraud Jesserer stimmt uns traurig. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen.“

Wien (OTS) - “Wir verlieren eine große und vielseitige Schauspielerin. Doch wir verlieren mit heute auch eine Tierfreundin mit großem Herzen.”, reagiert Präsidentin Madeleine Petrovic bestürzt. Gertraud Jesserer war mehrfach zu Gast im Tierschutzhaus in Vösendorf und hat den Wiener Tierschutzverein und den Tierschutz in Österreich unterstützt.

Schon als 14-Jährige spielte Gertraud Jesserer an der Seite von Romy Schneider, mit 16 debütierte sie am Theater in der Josefstadt, dessen Ensemble sie dann bis 1969 angehörte. Es folgten über 40 Jahre am Burgtheater.

“Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen. Wir werden Gertraud Jesserer, ihre schauspielerische Kunst und ihr Engagement nicht vergessen”, so Petrovic.







