Weihnachtsstimmung im Lainzer Tiergarten

Wien (OTS) - Die Weihnachtskrippe im Hermesvillapark im Lainzer Tiergarten ist auch heuer wieder in der Vorweihnachtszeit einen Besuch wert. Die lebensgroßen Figuren sind bereits ein fixer Bestandteil des vorweihnachtlichen Wien:1987 wurden sie vom Künstler Gerold Kubitschek kreiert, in den darauffolgenden Jahren wuchs die Szene um weitere Figuren an. Ab Ende der 1980er konnte man die Krippe jährlich beim Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz besuchen. 2002 wurden die Figuren restauriert und fanden ab dann im Lainzer Tiergarten ihr neues vorweihnachtliches Zuhause.

Christbäume aus den Wiener Wäldern

Ein Besuch der Weihnachtskrippe kann ausgezeichnet mit einem Spaziergang im Lainzer Tiergarten verbunden werden, der den ganzen Winter über geöffnet ist. Besonders als Ausgleich zu vorweihnachtlichem Stress und viel Zeit in Innenräumen ist ein ruhiger Nachmittag in freier Natur oft Gold wert. Seit dieser Woche gibt es als zusätzliches Highlight außerdem noch den Christbaumverkauf beim Lainzer Tor hinzu, der täglich zwischen 8:00 und 17:00 Uhr stattfindet.

„Wie schon in den letzten Jahren haben die Wiener*innen auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, einen Christbaum aus stadteigenen Wäldern zu erwerben“, betont Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Die Bäume werden von den Förster*innen der Stadt Wien verkauft. „Dank einer breiten Palette an Größen und Preisklassen ist hoffentlich für jeden Geschmack etwas dabei“, ergänzt Forstdirektor Andreas Januskovecz.

Auch wurde heuer die sonst übliche Wintersperre des Lainzer Tiergartens aufgehoben – das Naturparadies kann nun auch im Winter durchgehend besucht werden.

Weihnachtskrippe:

Wo: im Hermesvillapark, am besten erreichbar über das Lainzer Tor

Wann: ab 26.11., täglich zu den Öffnungszeiten des Lainzer Tiergartens

Weihnachtsbaumverkauf:

Wo: Lainzer Tiergarten, Eingang Lainzer Tor, Hermesstraße, 1130 Wien

Wann: 8. – 24. Dezember (solange der Vorrat reicht), täglich 8:00 – 17:00 Uhr

