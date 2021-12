„Gesunder Schlaf“: Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ zeigt in einer Neuproduktion „Wie wir erholt aus der Nacht kommen“

Außerdem: „Nie wieder Schnarchen“, „Schlafoptimierung“, „Die schlaflose Republik“, Auftakt für „Kultur Heute“-Gesprächsreihe „Punsch to go“

Wien (OTS) - Gesunder Schlaf ist wesentlich für unser physisches wie psychisches Wohlbefinden. Dass ruhiger, erholsamer Schlaf aber alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist, beweisen nicht zuletzt die vielen kursierenden Mittel und Methoden zur Schlafförderung. Der „ORF III Themenmontag“ am 13. Dezember 2021 zeigt zu Beginn in einer Neuproduktion, „Wie wir erholt aus der Nacht kommen“, bevor dem Schnarchen der Kampf angesagt wird.

Publikumsfragen zur Corona-Impfung beantwortet ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn im Vorabend um 18.45 Uhr in „MERYN am Montag“. Zu Gast dazu ist die Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien.

In „Kultur Heute“ um 19.45 Uhr startet die neue Gesprächsreihe „Punsch to go“. Bis zum Heiligen Abend flaniert ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr im rund 15-minütigen Format mit prominenten Persönlichkeiten durch das vorweihnachtliche Wien. Zum Auftakt der Reihe begrüßt Ani Gülgün-Mayr Kammersänger Michael Schade, der von Traditionen in der Familie Schade erzählt. Außerdem spricht Schade über seine Online-Konzert-Erfahrungen im Lockdown und über seinen Glauben, der ihm in dieser Zeit auch hilft.

Im Hauptabend startet der „ORF III Themenmontag“ mit der Neuproduktion „Gesunder Schlaf – Wie wir erholt aus der Nacht kommen“ (20.15 Uhr) von Andrea Ernst. Rund ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher quälen sich mit dem Einschlafen, etwa die Hälfte findet zwar in den Schlaf, wacht aber in der Nacht immer wieder auf und kennt das Durchschlafen nur noch vom Hörensagen. In zehn Jahren haben die Durchschlafstörungen hierzulande um ein Viertel zugenommen, die Einschlafstörungen haben sich sogar verfünffacht. Die Doku geht der Frage nach, wo die Ursachen der „Volkskrankheit“ Schlafstörung liegen, was die aktuelle Wissenschaft an nicht-medikamentösen, therapeutischen Möglichkeiten – von Entspannung bis Schlafcoaching – anbietet, welche Suchtgefährdung in Schlafmitteln steckt und welche Schritte jeder von uns selbst setzen kann, um zu einem gesunden Schlaf zu kommen.

Anschließend um 21.05 Uhr befasst sich die Doku „Nie wieder Schnarchen – Ruhig und gesund durch die Nacht“ mit einem der großen Feinde des erholsamen Schlafs. Danach zeigt der Film „Schlafoptimierung – Wie wir besser schlafen“ (21.55 Uhr) Erkenntnisse aus der Schlafforschung und setzt sich mit dem sogenannten „polyphasischen“ Schlafen auseinander, bei dem der Schlafbedarf durch mehrere kürzere Schlafeinheiten erfüllt wird. Der Themenabend schließt um 22.25 Uhr mit „Die schlaflose Republik“.

