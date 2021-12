13. Dezember: “Weihnachtswassermusik” am Donaukanal mit dem Ensemble 29er Blech

Mehrere Fachabteilungen der Stadt Wien sorgen auf einer Bootsfahrt am Donaukanal für weihnachtliche Klänge.

Wien (OTS) - Schon das zweite Jahr steht die Vorweihnachtszeit im Schatten der Pandemie. Mit weihnachtlichen Klängen am Donaukanal von einem Boot aus wollen die beiden Fachabteilungen Brückenbau (MA 29) und Wiener Gewässer (MA 45) weihnachtlichen Zauber und Freude für die Menschen bringen.

Am 13. Dezember werden unter mehreren festlich beleuchteten Brücken am Donaukanal traditionelle Weihnachtslieder vom Wasser aus zu hören sein. Das Ensemble 29er Blech, bestehend aus Mitarbeiter*innen der Stadt Wien, wird auf einem Boot den Donaukanal entlangfahren und an mehreren Stationen Halt machen. Die von der Fachabteilung Wien leuchtet (MA 33) besonders stimmungsvoll beleuchteten Brücken am Donaukanal sorgen für ein weihnachtliches Ambiente. Boot und Bootsfahrer werden von der Fachabteilung Wiener Gewässer zur Verfügung gestellt.

„Weihnachtswassermusik“ am Donaukanal

Wann: Montag 13. Dezember 2021, 16.15 bis ca. 17.30 Uhr

Wo: an verschiedenen Stationen entlang des Donaukanals

Start: Franzensbrücke, 1020 Wien

Ende: Heiligenstädter Brücke, 1190 Wien

Das 29er Blech

Gegründet wurde das 29er Blech im Jahr 2014 von Hermann Papouschek, Abteilungsleiter der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau. Die Idee war die musikalische Vernetzung auf privater Basis unter MitarbeiterInnen der Stadt Wien, die bei Bedarf auch bei offiziellen Anlässen zur Verfügung stehen.

Mittlerweile gab es schon zahlreiche Auftritte im Rahmen verschiedenster Veranstaltungen und Konzerte. Auch bei Eröffungsfeiern und bei der Ausrufung des Beethovenjahres 2020 wirkte das 29er Blech im Wiener Rathaus mit. Seit 2015 ist das 29er Blech fixer Bestandteil des traditionellen weihnachtlichen Turmblasens am Rathausplatz.

