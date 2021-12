Staatssekretärin Mayer zum Ableben von Gertraud Jesserer

Wien (OTS) - „Der tragische Tod von Kammerschauspielerin Gertraud Jesserer erfüllt mich mit tiefer Traurigkeit“, reagiert Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer auf die Nachricht über das plötzliche Ableben von Gertraud Jesserer. „Österreich verliert mit ihr eine große Theater- und Filmschauspielerin. Gertraud Jesserer hat in den 60 Jahren ihrer erfolgreichen Karriere ihr Publikum stets begeistert. Sie beherrschte ein breites Repertoire und ihre schauspielerische Kunst zeugte von großer Vielseitigkeit und außergewöhnlichem Talent. Sie erreichte ihr Publikum durch die Authentizität und ihrer ganz besonderen Intensität, mit der sie ihre Rollen verkörperte. Sie personifizierte die Leidenschaft zum Theater und die Freude am Beruf, den sie trotz vieler Schicksalsschläge mit Begeisterung und Hingabe ausübte. ‚Die Jesserer‘ lebte für das Theater und ihr Publikum und wird unvergesslich bleiben. Wir, und besonders das Burgtheater-Ensemble werden Gertraud Jesserer als große Künstlerin und als Mensch schmerzlich vermissen“, so Kunststaatssekretärin Mayer.

