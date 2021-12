Kaup-Hasler zum Tod von Gertraud Jesserer: „Mit ihrem feinfühligen Spiel berührte sie Generationen“

Wien (OTS) - „Es gibt sie nicht oft, diese Ausnahmekünstlerinnen in der darstellenden Kunst, denen es gelingt, die ganze Breite des Genres spielend auszufüllen. Gertraud Jesserer war eine von ihnen“, reagiert Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler betroffen auf den Tod der Kammerschauspielerin und des Ensemblemitglieds des Burgtheaters. „Als wahrhafte, facettenreiche und vielseitige Charakterdarstellerin mit zauberhafter Ausstrahlung überzeugte sie in klassischen Bühnenstücken genauso wie in zeitgenössischen, reüssierte sie als ‚süßes Mädel‘ genauso wie in komischen, ernsten oder tragischen Rollen.

Der ‚halbzarten‘ Gertraud Jesserer – Titel ihres ersten Filmes an der Seite von Romy Schneider – ist es schon von frühester Jugend an bis ins Alter gelungen, Brücken zu schlagen und leichtfüßig alle Formen des Kinos und Theaters eindrucksvoll mit ihrer Persönlichkeit zu erfüllen. Mit ihrem feinfühligen Spiel bewegte sie ihr Publikum, das sie dafür ganz besonders liebte“, unterstreicht Kaup-Hasler.

Gertraud Jesserer, die in wenigen Tagen ihren 77. Geburtstag gefeiert hätte, wurde 2003 mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien und 2015 mit der Goldenen Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien ausgezeichnet.

