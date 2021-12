Gahr begrüßt die Begnadigung von Heinrich Oberleitner

Mitglieder des Südtirol-Ausschusses haben sich dafür eingesetzt

Wien (OTS) - Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Donnerstag in Rom den ehemaligen Südtirol-Aktivisten Heinrich Oberleitner begnadigt. Oberleiter gehörte zu den sogenannten „Pusterer Buam“, 1967 wurde er in Abwesenheit in Italien zu lebenslanger Haft verurteilt und lebt seitdem im Exil in Bayern. Seine drei Kinder haben sich im Jahr 2018 an den italienischen Präsidenten gewandt und ein Gnadengesuch gestellt.

Auch Hermann Gahr, Obmann des Südtirol-Ausschusses im Parlament, hat sich gemeinsam mit den Mitgliedern des Südtirol-Ausschusses mehrfach für die Begnadigung von Oberleitner eingesetzt. Zwei offizielle Briefe wurden an den österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen verfasst, mit dem Ersuchen, sich gegenüber dem italienischen Präsidenten für eine Begnadigung von Heinrich Oberleitner einzusetzen.

„Es ist eine wichtige Geste der Versöhnung von Präsident Sergio Mattarella, nach so langer Zeit Heinrich Oberleitner zu begnadigen. Es war ein großer und langjähriger Wunsch von Heinrich Oberleitner, noch einmal in seine Heimat Südtirol zurückzukehren und nun kann dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Es wurde bei der Begnadigung auch berücksichtigt, dass Oberleiters Handlungen keine Todesopfer zur Folge hatten. In diesem Sinne möchte ich mich auch bei Bundespräsident Alexander van der Bellen bedanken, der sich in seinen Begegnungen mit dem italienischen Staatspräsidenten immer für eine Begnadigung Oberleitners eingesetzt hat“, so Gahr.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/