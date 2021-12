FPÖ trauert um langjährigen Bundespressesprecher Karl Heinz Grünsteidl

Wien (OTS) - Die FPÖ trauert um ihren langjährigen Bundespressesprecher Karl Heinz Grünsteidl, der heute völlig überraschend im 57. Lebensjahr einem Herzinfarkt erlegen ist. Karl Heinz Grünsteidl war seit 1992 sein gesamtes Berufsleben lang für die FPÖ und den Freiheitlichen Parlamentsklub in verschiedenen Positionen und lange Zeit führend in der Medienarbeit tätig, darunter mehr als zehn Jahre lang als Bundespressesprecher und während der Zeit der türkis-blauen Regierung von 2017 bis 2019 als Sprecher des Vizekanzlers.

„Karl Heinz Grünsteidl war nicht nur ein professioneller und höchst loyaler Mitarbeiter, der die FPÖ durch viele Höhen und Tiefen an vorderster Front begleitet hat. Karl Heinz war mir auch persönlich ein wahrer Freund, wie man nur wenige im Leben findet. Ich bin ihm unendlich dankbar für seine jahrzehntelange aufopferungsvolle Tätigkeit und für all das, was ich von ihm beruflich und in menschlicher Hinsicht in vielen Stunden des persönlichen Miteinanders lernen durfte. Er war ein großartiger Charakter, voller Herzlichkeit und Tiefgang. Wir werden ihn nie vergessen, Karl Heinz lebt in unseren Herzen und Gedanken weiter. Seinen Hinterbliebenen und seinen Freunden drücke ich im Namen der gesamten freiheitlichen Gemeinschaft unser tiefstes Mitgefühl aus“, sagte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

