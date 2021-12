ORF-„Pressestunde“ mit Mag. Beate Meinl-Reisinger, Bundesparteivorsitzende NEOS

Am 12. Dezember um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Österreich steht vor dem schrittweisen Ende des bisher vierten Corona-Lockdowns. Welche Rezepte haben die NEOS im Kampf gegen das Virus? Was verspricht sich NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger vom medialen Schulterschluss mit der Regierung bei der Impfpflicht? Wie kann die Wirtschaft vor noch mehr Schaden bewahrt werden? Drohen doch noch Neuwahlen im Frühjahr?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 12. Dezember 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Karin Leitner

„Tiroler Tageszeitung“

und

Tobias Pötzelsberger

ORF

